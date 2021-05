R.B. Sheridan diceva “Venite nel mio giardino vorrei che le mie rose vi vedessero”. Avere le rose nel nostro balcone è una cosa bellissima. Svegliarsi, aprire la finestra e guardare questo fiore, oggetto di ispirazione per tanti poeti è sublime. Saper crescere questo simbolo di bellezza è una grande soddisfazione. Vediamo come fare perché resteranno tutti senza parole quando nel nostro terrazzo vedranno il fiore dei poeti splendere in tutti i suoi magnifici colori.

Il vaso perfetto

Per uno sviluppo ottimo delle rose in vaso scegliere un contenitore largo e profondo minimo 50 cm. Le rose sono innestate e hanno necessità di un attecchimento profondo. Si ritiene che per il futuro sviluppo di una rosa, 60/70 cm sono necessari allo sviluppo per le meravigliose rose ad alberello rampicanti.

Come deve crescere una rosa

Il materiale di cui è fatto il vaso conta poco, quello che conta che abbia le giuste buche per un regolare drenaggio. I vasi di plastica sono senz’altro più leggeri e conservano anche meglio l’umidità ma mancano di stabilità e sono poco isolanti. Non è questo il vaso adatto per la nostra rosa. Quindi il vaso di terracotta è quello più adatto.

Preparare il terreno giusto

Si deve usare una buona terra di campo e del terriccio di ottima qualità. Creare un buon drenaggio in fondo al vaso di circa 6/7 cm a base di argilla e cocci di terracotta.

Rispetto alle rose piantate in terra ovviamente quelle piantate nel vaso hanno bisogno di più cure e di più attenzione. Ciò che diventa essenziale per la rosa è innaffiarle regolarmente non appena si vedrà che la terra appare secca. Nutrire le rose con aggiunte di concime regolare.

Resteranno tutti senza parole quando nel nostro terrazzo vedranno il fiore dei poeti splendere in tutti i suoi magnifici colori.

Cambiare la miscela ad ogni primavera arricchita da stallatico. Il nostro consiglio è quello di cambiare la miscela dopo qualche anno. Man mano che le rose crescono offrire a questi fiori un vaso sempre più grande. Settembre è il mese migliore per piantare le rose. Ma se la soluzione scelta è di piantarle in un vaso, si può fare in qualsiasi periodo dell’anno. Con il successo per la cura di una rosa, si vincerà l’esame di un pollice verde davvero super.