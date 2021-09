Con l’arrivo dell’autunno si iniziano a raccogliere i frutti di questa stagione meravigliosa. L’autunno, infatti, regala dei frutti squisiti e ricchi di proprietà. More, lamponi e frutti di bosco, ma anche cachi, castagne, nespole e uva sono frutti tipicamente autunnali. Quest’ottimo frutto ricco di vitamine e antiossidanti potrebbe aiutare a ridurre le malattie cardiovascolari. Stiamo parlando della pera. La pera non è propriamente un frutto autunnale, in realtà è un frutto che si produce tutto l’anno, ma il suo periodo di raccolta ideale è proprio verso metà settembre, dunque alle porte dell’autunno.

Le pere sono molto conosciute per la loro alta digeribilità. Sono dunque adatte a tutti quelli che soffrono di disturbi intestinali come costipazione, diarrea, coliche. Sono anche un frutto ideale per la loro scarsa allergenicità: raramente esistono persone che sviluppano un’allergia a questo frutto. Le pere hanno un’altissima quantità di vitamina C, B1, B2 e B3. Inoltre, sono ricchissime di antiossidanti, la loro assunzione potrebbe ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, diabete di tipo 2 e vari tipi di infiammazione cronica.

Come consumare le pere

Le pere sono un alimento molto versatile che si utilizza tantissimo in cucina sia per preparazioni dolci che salate. Le utilizziamo tantissimo insieme al formaggio, sia come antipasto ma anche come abbinamento particolarmente azzeccato sulla pizza. Le fettine sottilissime di pera danno un tocco di dolcezza e di croccantezza ad ogni piatto. Sono molto sfiziose nelle insalate ma anche in taglieri misti di salumi e formaggi o in sformati e spezzatini di carne.

Una ricetta di un dolce con le pere particolarmente gustosa è la torta. Il procedimento è identico a quello della torta di mele, dovremo semplicemente sostituire le mele con le pere. Oltre che per le torte, le pere sono ottime per creare dei dolci al cucchiaio o semplicemente cotte nel vino con l’aggiunta di un filo di cioccolato fondente sciolto. Con le pere si può fare anche un’ottima marmellata. La marmellata di pere è facilissima da fare in casa anche senza aggiunta di zuccheri perché le pere sono particolarmente dolci. La marmellata poi si può conservare in barattoli e adoperare per colazione su una fetta di pane tostato o in abbinamento a qualche formaggio dal sapore deciso e un buon calice di vino.

