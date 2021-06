In molti coltivano questa pianta aromatica sul balcone ma pochi sanno che è ottima per risolvere il problema fastidioso dell’alito cattivo

Una pianta aromatica dal profumo fresco e inebriante. Già conosciuta e utilizzata in antichità per le sue proprietà terapeutiche e aromatizzanti. Gli antichi romani utilizzavano questa pianta nei loro bagni, sfruttando le sue proprietà rinfrescati e detergenti.

Oggi è utilizzata in cucina, per esaltare i piatti di pesce, legumi e insalate. Lasciata in infusione con acqua e limone, è un ottima bevanda che rinfresca durante l’estate.

Delle piccole foglie che fanno bene alla salute

Questa pianta aromatica così apprezzata è la menta. Coltivata in vaso sul balcone o nell’orto, è una delle più amate e utilizzate. Con le sue proprietà benefiche è un vero e proprio elisir naturale utile per la salute. Buono e sano.

Così ricca di ferro, potassio, magnesio, rame, fosforo, sodio e vitamine. In un articolo precedente abbiamo visto che Non tutti conoscono le straordinarie proprietà benefiche di questa pianta aromatica”. Infatti, la menta è apprezzata sia in cucina, ma anche come rimedio naturale. Grazie alle sue proprietà analgesiche, tonificanti, antisettiche e astringenti.

Quello dell’alitosi è un problema fastidioso e che provoca imbarazzo. Causato spesso dai batteri che prolificano nella bocca e dalla cattiva igiene orale. Ma non solo. In realtà anche problemi come, reflusso, cattiva digestione e tendenza a mangiare cibi dal sapore forte, accentuano la situazione.

La menta, con il suo aroma fresco, può esserci d’aiuto. Un infuso preparato con le sue foglie può essere una soluzione, perché aiuta la digestione e maschera i cattivi odori. Basta mettere 6 grammi di menta in 200 millilitri di acqua bollente e lasciare in infusione per 5 minuti.

Passato questo tempo, filtrare e bere.

Per un effetto immediato, invece, possiamo masticare per un paio di minuti, delle foglie di menta. La nostra bocca sarà subito più fresca e profumata.

Ecco svelato il motivo, per cui molti coltivano questa pianta aromatica sul balcone ma pochi sanno che è ottima per risolvere il problema fastidioso dell’alito cattivo.