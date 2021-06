I legumi dovrebbero essere un alimento fondamentale nella dieta quotidiana di tutti e tutte. Ricchissimi di proteine, vitamine, fibre e sali minerali, i legumi possono benissimo sostituire carne e pesce in una dieta vegetariana e vegana. Bisogna però saperli cucinare. Molto spesso, infatti, li cuciniamo nella maniera sbagliata, e questo produce problemi intestinali, come gonfiore, pesantezza, flatulenza, ecc. Questi problemi non devono essere sottovalutati perché alla lunga possono creare danni ben più gravi, tanto da non permetterci più di mangiare i legumi.

Ecco come cucinare i legumi nella maniera corretta per non creare problemi intestinali e mantenerli nella nostra dieta quotidiana

I legumi sono ricchissimi di fibre, e questo provoca la loro fermentazione nell’intestino. La fermentazione causa gonfiore, irritazione, flatulenza, pesantezza e un senso di distensione dell’addome. Ma cosa si può fare, quindi, in questi casi? Sicuramente non bisogna darsi per vinti ed eliminare i legumi dalla nostra dieta. Se mangiare legumi ci provoca problemi intestinali, questo non vuol dire che dobbiamo eliminarli, vuol dire che non li cuciniamo nella maniera corretta. E non è importante cucinarli nella maniera giusta, ma è anche importante associarli ad altri cibi. Sappiamo che uno dei metodi per cucinare i legumi è quello di decorticarli o di sminuzzarli o frullarli con il passaverdura.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Il metodo dell’alga e delle spezie

Per non creare problemi intestinali e mantenerli nella nostra dieta quotidiana, ecco come cucinare i legumi nella maniera corretta. Un metodo poco conosciuto è quello di cucinarli immergendo nell’acqua di cottura un pezzo di alga (meglio una spessa, come la Kombu). Questo permetterà ai legumi di assorbire le importanti proprietà dell’alga e di ridurre i problemi digestivi.

Vanno comunque cotti molto. Guai tenere i legumi duri o semi crudi, come fagioli, ceci o lenticchie, potrebbe essere molto poco sano per il nostro organismo.

Un ultimo metodo, che arriva dall’oriente, per gli amanti delle spezie, è quello di cucinarli, una volta scolati dall’acqua della prima cottura, con spezie. Spezie di vario tipo, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Piatti di legumi spezzati sono ottimi e parte integrante della dieta di molte culture del mondo.