A pochi passi dal Lago di Iseo in Lombardia, esiste un luogo conosciuto per la sua bellezza ed il fascino che trasuda. Si tratta di alcune conformazioni rocciose conosciute anche come camini delle fate, che si trovano nella Riserva delle Piramidi di Terra di Zone.

Questi incantevoli tesori della natura sono facilmente raggiungibili a piedi, per una breve gita tra amici o in famiglia nel verde.

Le Piramidi di Zone, l’affascinante fenomeno naturale che in pochi conoscono situato nel cuore della Lombardia

Le Piramidi di Zone sono un affascinante esempio di un curioso fenomeno naturale. Infatti, si tratta di alte colonne di pietra sormontate da un masso, che le copre come un cappello.

Queste piramidi si formarono circa 150.000 anni fa, quando con il finire della terza glaciazione un vasto ghiacciaio si ritirò. Al suo posto, restò un ampio deposito morenico. Grazie alla protezione dei “cappelli” di queste conformazioni, la colonna rimase intatta nonostante l’erosione degli agenti atmosferici e si mantennero perfettamente nel tempo.

Le Piramidi si trovano nel comune di Zone, in provincia di Brescia e sono facilmente raggiungibili a piedi. Infatti, anche se è possibile osservarle da lontano dalla strada, si possono raggiungere a piedi seguendo un percorso adatto anche ai più piccoli.

Come raggiungere le Piramidi di Zone

Per raggiungerle, basterà arrivare in macchina in direzione di Marone, salire verso Zone e raggiungere uno dei parcheggi segnalati. Da qui, partono i percorsi a piedi verso le Piramidi, attraverso il suggestivo panorama offerto dalla Riserva delle Piramidi di Terra di Zone.

Il sentiero per le Piramidi forma un anello di 2,5 km circa, che parte e torna al parcheggio nel giro di 1 ora. Inoltre, data la bellezza dei sentieri e il poco dislivello, è possibile fare il percorso anche in mountain bike.

Per cui, queste magnifiche conformazioni rocciose sono senza dubbio uno dei luoghi più magici d’Italia.