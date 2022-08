Oramai tutti sanno che per garantirsi un’ottima salute è necessario prestare molta attenzione e cura a ciò che si mangia. Però stare bene a lungo non è l’unico vantaggio di questa abitudine. Infatti una dieta equilibrata e ritagliata sulle proprie esigenze conferisce anche un altro vantaggio. Fa sembrare più sani e di conseguenza più belli. Per questo motivo oggi andiamo a sbirciare in una delle tante ricette che popolano la quotidianità di una delle donne più eleganti del Mondo. Stiamo parlando di una delizia spesso presente sulla tavola della Duchessa di Cambridge, futura regina di Inghilterra. Infatti è possibile essere in forma con gusto grazie a questo piatto che arriva direttamente dagli chef di Buckingham Palace. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

I gusti sofisticati della nobildonna

Kate Middleton ha fatto sognare milioni di persone. Infatti da semplice “commoner” è stata la prima a passare allo status di principessa grazie al matrimonio con William. La cerimonia in mondovisione infatti ha riscosso tantissime visualizzazioni ed è stata uno degli eventi più seguiti della storia recente. La sua “entrata in famiglia” è poi stata replicata dalla molto criticata cognata, Meghan Markle. Quest’ultima infatti si è unita al rampollo minore di casa Windsor, lo scapestrato Harry. La vita delle due new entry della royal family è quindi cambiata drasticamente da tutti i punti di vista. Sono state però differenti le reazioni ai protocolli da rispettare e sembra che Kate sia quella ad essersi adattata meglio. Questo si è riflesso anche nelle sue scelte alimentari che si sono adeguate ai ritmi di vita da palazzo.

In forma con gusto con l’insalata preferita di Kate Middleton

I gusti della duchessa sembrano essere molto orientati sul cibo vegetale, ad eccezione del pesce crudo. Infatti stando alle indiscrezioni di palazzo pare che lei sia veramente ghiotta di sushi. Però ama anche creare delle deliziose bowl, mischiando frutta e verdura. Queste preparazioni infatti oltre ad aiutarla a mantenere una linea invidiabile contribuiscono anche a rendere la sua pelle splendente e radiosa.

L’insalata tipo

Una delle sue insalatone preferite è composta da dei tocchetti di anguria matura, privati di semi uniti al ceviche, un pesce marinato di origine peruviana. Questi due ingredienti sono poi accompagnati con del tabbouleh. Quest’ultimo è rispettivamente composto da cetrioli, pomodori, cipolla, bulgur e menta fresca.

