Dopo un caldo così intenso e prolungato tutti temiamo le alluvioni che i Media ormai hanno soprannominato bombe d’acqua. Il celebre meteorologo Flavio Galbiati ha spiegato come il termine tecnico corretto per descrivere questi fenomeni sia nubifragio. “Bombe d’acqua” sarebbe il termine sensazionalistico scelto ed adottato dai giornalisti. Sta di fatto che queste piogge intense spesso provocano cantine e garage allagati. In questo articolo vedremo una serie di soluzioni per evitare ciò, da quelle rudimentali fai da te a quelle più evolute.

Evitiamo e preveniamo le cantine e i garage allagati per le alluvioni

Una prima barriera contro gli allagamenti è costituita da sacchi in juta riempiti di sabbia, solitamente con un peso compreso fra i 15/20 kg. Hanno la caratteristica di assorbire, contenere e deviare il corso dell’acqua. Possono essere utili per proteggere i garage seminterrati, posizionandoli all’inizio della rampa.

I sacchi autoespandenti

Questo tipo di sacchi sono l’evoluzione dei sacchi di sabbia. Hanno il vantaggio di essere più maneggevoli e facilmente stoccabili. La differenza sta nel fatto che si possono riporre ed immagazzinare perché contengono un gel che si espande a contatto con l’acqua.

Il Vetiver e le stuoie antierosione

Se abbiamo la fortuna di avere un giardino o un muretto a secco, potremmo aiutarci a proteggere i nostri interni anche in questo modo. Potremmo piantare dei cespi di vetiver che con le radici a fascio consolidano il terreno e bloccano le infiltrazioni d’acqua. Medesimo discorso vale per le biostuoie antierosione. Si tratta di strisce di prato che, una volta ricoperta l’area, impediscono l’erosione da parte delle piogge.

Le paratie

Le paratie antiallagamento sono un presidio mobile e ciò significa che una volta terminato il loro impiego possono essere riposte e si chiudono come delle valigette.

Si fissano ad incastro e non occorrono sistemi di fissaggio pre-esistenti. Si posizionano presso porte o finestre del piano terra o seminterrato.

Ne esistono diversi modelli: in alluminio o meno costose in PVC. Inoltre ci sono le versioni automatiche che si innalzano tramite sensori e funzionano anche con alimentazione a batteria.

Pompe sommerse

Un’altra soluzione è costituita dalle pompe sommerse. Questa tipologia di tutela contro gli allagamenti è adatta a chi con periodicità si ritrovi ad affrontare il problema degli allagamenti anche da fonti interne. Capita spesso ad esempio che con rovesci abbondanti si innalzino le falde freatiche. Le pompe si posizionano nei pozzetti e servono per pompare lontano dal garage le acque in eccesso.

Evitiamo e preveniamo le cantine ed i seminterrati che ciclicamente si allagano con i danni conseguenti, grazie a queste soluzioni pratiche.

Lettura consigliata

In garage o in cantina, ecco dove riporre la bicicletta con poco ingombro e senza disordine