Cosa non fare con una donna dei Gemelli per non litigare

Frequentare una donna di segno zodiacale dei Gemelli non è così semplice, loro lo sanno. Spesso si potrebbe litigare e non sempre per colpa di lei. Ma quando succede, poi c’è l’altra parte dei pregi che compensano i difetti. Proprio così: la donna di segno Gemelli è in grado di far innamorare chiunque. Ma come fare per compensare e non litigare? I segni zodiacali attratti dai Gemelli sanno bene quanto sia bello e allo stesso tempo difficile avere una relazione stabile.

Dunque, cosa non fare assolutamente con un Gemelli in generale? Come comportarsi, cosa odia e cosa vuole questo tipo di donna sono aspetti altroché importanti. Questo segno in amore è passionale. Infatti, le donne nate sotto il segno dei Gemelli sono tanto affascinanti quanto inafferrabili. Sono croce e delizia allo stesso tempo. Come non ammirare la loro voglia inarrestabile di conoscere? La curiosità è l’interesse a qualsiasi cosa è una loro caratteristica.

Ma tutti sanno che non conviene mettersi contro questo segno poiché conosce alla perfezione l’arte della retorica. Quindi risulta anche difficile avere la meglio su queste donne in una conversazione. Litigare con una donna Gemelli comporta varie conseguenze nella coppia. I segni compatibili con i gemelli conoscono bene i loro difetti e li amano lo stesso. Non è semplice capire quando è innamorata oppure arrabbiata: scopriamo i dettagli.

Caratteristiche

Immaginiamo una sera d’estate romantica e tutto che va per il verso giusto, cantiamo, balliamo e siamo in compagnia. Qualcuno suona la chitarra, il chiaro di luna mozzafiato riflette sui volti e il cuore batte sempre più forte. Di sottofondo c’è lei che con i modi di fare incanta ogni volta tutti. Le emozioni e le sensazioni che si provano con una donna Gemelli sono indescrivibili. Dopo un bacio, tanta felicità e il ricordo di quel momento, si sente aria di tensione. Cosa sarà mai successo?

Qualcosa è andato storto però, una frase o un gesto, che questo segno proprio non sopporta. Quindi, come sempre, si inizia a litigare. Ogni volta che accade, in qualsiasi contesto, proprio non si riesce mai a capire cosa ha provocato il litigio. Il problema è che la donna Gemelli se smette di amare non c’è più rimedio. Conquistare l’amicizia, l’amore o l’approvazione di queste persone è davvero complicato.

Ecco perché è importante sapere come non farla arrabbiare e farla innamorare sempre di più. Questo perché le persone nate sotto questo segno quando amano sanno amare tanto. Allora, esattamente, cosa non fare con una donna di segno zodiacale Gemelli?

Cosa non fare con una donna dei Gemelli per non litigare

Niente bugie: amano la verità, qualunque essa sia e la preferiscono alla menzogna. Infatti, lei potrebbe valutare di perdonare un tradimento, ad esempio, solo ed esclusivamente se si è stati sinceri. Inoltre:

queste donne apprezzano le persone dirette;

no a frasi indecise: questa tipologia di comunicazione non fa proprio parte del linguaggio delle donne di questo segno zodiacale;

non bisogna farla ingelosire: questo gesto farà pentire chiunque;

non sopporta se qualcuno non si ricorda cose importanti: soprattutto ricordi che riguardano la relazione o comunque il vissuto insieme;

evitare il confronto: un atto che potrebbe provocare la rottura definitiva del rapporto.

