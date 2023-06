Come ogni anno, in estate gli esperti consigliano di bere tanto per mantenere il corpo idratato. Non a caso proprio in questo periodo cresce l’esigenza di consumare cibi e bevande fresche. Una delle bevande più classiche da realizzare a casa in estate e la limonata. Esistono varie interpretazioni di questa ricetta. Tuttavia se vogliamo stupire, lo chef Daniele Rossi ci suggerisce un nuovo drink. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Gli esperti ogni anno raccomandano di bere almeno due litri di acqua al giorno. Il motivo principale è che in questo periodo caldo e sudorazione portano a una disidratazione più veloce. Dunque in estate rinfrescati bevendo! Non solo acqua, esistono tante bevande altrettanto dissetanti ma più gustose. Lo chef Daniele Rossi ci suggerisce la ricetta per realizzare un drink estivo a casa.

Uno dei più classici è la limonata, ma non solo questo

Tra le bevande dissetanti da realizzare comodamente a casa, la più conosciuta e amata è la limonata. Grazie al limone, questa bevanda risulta davvero dissetante. Per prepararla si utilizza semplicemente succo di limone e acqua. Per intensificare il sapore del drink abbondare con il limone e aggiungere eventualmente un po’ di zucchero. Un’altra ricetta casalinga altrettanto dissetante è acqua e menta. C’è chi preferisce lo sciroppo gusto menta, ma per una soluzione più naturale è bene utilizzare le foglie di menta fresca. E’ necessario versare in una pentola acqua, scorze di limone e foglie di menta. Portato tutto ad ebollizione, spegnere i fornelli e lasciare raffreddare per circa 15 minuti. Filtrare con un colino la bevanda e conservare in frigorifero.

In estate rinfrescati bevendo: ecco come realizzare un drink gustoso e dissetante

Buona la bevanda alla menta e ottima la limonata, in estate c’è anche un’altra possibilità. Lo chef Daniele Rossi sul suo profilo instagram ha postato la ricetta per un drink estivo innovativo. Ecco di quali ingredienti abbiamo bisogno:

120 ml di succo di limone;

60 ml di fragola;

basilico;

2 cucchiai di zucchero;

ghiaccio;

1 lemon grass;

menta.

Si parte tagliando i limoni e spremendoli. Si aggiungono due cucchiai di zucchero e si mescola con cura. Lavare le fragole e tagliarle a pezzetti. Sistematele in un bicchiere alto e frullate tutto. Una volta filtrato il composto, aggiungere cubetti di ghiaccio fino a riempire il bicchiere.

Versare il composto di fragole e basilico, il succo di limone e l’acqua tonica. Infine aggiungere il lemon grass e decorare il bicchiere con una foglia di basilico e una fogliolina di menta. Fresco, dolce e dall’aspetto decisamente invitante, questo drink accontenterà anche i più golosi. Bello da vedere e buono da mangiare, è una risorsa durante le giornate più calde. Se gli esperti ci raccomandano di bere, in questo modo possiamo bere ma con gusto. Anche perché, ricordiamo che la frutta costituisce una fonte alternativa di acqua e sali minerali.