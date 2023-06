Hai comprato troppe fragole e rischiano di marcire? 3 idee antispreco della nonna

Siamo nel pieno della stagione delle fragole e sono tante le offerte al supermercato che ci propongono cassette a prezzi stracciati. Chi di noi almeno una volta non è uscito dal supermercato con due o tre cassette piene di fragole? Abbiamo esagerato? Forse, ma sicuramente con queste brillanti idee che riporteremo di seguito nemmeno una andrà a marcire.

Dai frullati alle cheesecake sono davvero tanti i modi in cui possiamo consumarle ma possiamo anche conservarle. Vediamo alcuni trucchi delle nonne per utilizzare le fragole in esubero.

Hai comprato troppe fragole e rischiano di marcire: si possono congelare?

La risposta è sì, le fragole si possono congelare e ci sono diversi modi per farlo:

Metodo 1 per le fragole intere : lavare accuratamente le fragole, immergerle nel vino bianco e poi lasciarle asciugare disposte singolarmente su della carta assorbente. Una volta asciutte togliere il picciolo. Ora disporle su una teglia ben distanziate e congelarle . Dopo 3-4 ore saranno congelate quindi potremmo metterle in un sacchetto per il congelatore;

: lavare accuratamente le fragole, e poi lasciarle asciugare disposte singolarmente su della carta assorbente. Una volta asciutte togliere il picciolo. Ora . Dopo 3-4 ore saranno congelate quindi potremmo metterle in un sacchetto per il congelatore; Metodo 2 per fragole intere: lavare le fragole e togliere il picciolo, immergerle in una vaschetta con acqua frizzante che aiuterà a mantenere il colore rosso vivo. Ora andranno asciugate e passate nello zucchero semolato . Congelare prima separatamente e poi trasferirle in un sacchetto;

per fragole intere: lavare le fragole e togliere il picciolo, che aiuterà a mantenere il colore rosso vivo. Ora andranno asciugate e . Congelare prima separatamente e poi trasferirle in un sacchetto; Metodo 3 per fragole tagliate a pezzi: immergere le fragole tagliate in acqua e succo di limone, lasciare asciugare e congelare. Si conservano circa 20 giorni.

Quando non occorre scongelarle?

In alcuni casi non occorre scongelare le fragole ma si possono utilizzare direttamente:

quando dobbiamo farne un frullato con il latte;

con il latte; se andranno unite alla pastella dei muffin che andrà poi cotta;

che andrà poi cotta; se dobbiamo unirle ad una macedonia di frutta, perché si scongeleranno direttamente con lo sciroppo della macedonia.

Preparare una coulis

Per preparare una coulis di fragole, una salsa utilizzata come topping o come condimento, ci occorreranno:

500 gr di fragole;

50 gr di zucchero;

40 ml di succo di limone;

60 ml di acqua opzionale.

Laviamo le fragole e tagliamole grossolanamente unendole al succo di limone ed allo zucchero. Frulliamo i tre ingredienti con un mixer ad immersione e filtriamo con un colino. Se risultasse troppo densa, possiamo diluire la nostra salsa con un po’ di acqua. Utilizziamola come copertura per una fresca cheesecake o per il gelato.

Gelato fatto in casa alla fragole velocissimo senza latte né gelatiera

Per preparare un rapido gelato alle fragole senza latte, ci occorreranno:

1 kg di fragole;

succo di un limone;

250 gr di zucchero.

Mettiamo in un mixer le fragole lavate e private del picciolo con il succo di un limone. Otterremo una purea che andremo a mescolare con lo zucchero. Trasferiamo tutto in una casseruola e cuociamo per 20 minuti. Lasciamo raffreddare e congeliamo. Togliamo dal freezer e passiamo il composto nel mixer, in modo da conferirgli la cremosità che gli avrebbe dato il latte. Rimettiamo nel freezer. Serviamo con una fogliolina di menta come decorazione.

Ecco dunque qualche idea furba se hai comprato troppe fragole e rischiano di marcire.