Può attirare la fortuna in casa quest’oggetto particolare da appendere fuori, non è il ferro di cavallo

Non tutti hanno fortuna nella vita. Però, potremmo attrarre la buona sorte grazie ad alcuni semplici oggetti considerati come talismani. Uno di questi deriva dal Feng Shui e si penserebbe sia un rimedio contro le energie negative. Vediamo di cosa si tratta e come lo puoi utilizzare.

Chiunque nella vita desidererebbe avere fortuna. C’è chi ha tanti soldi e una famiglia, mentre ad altri non va proprio così bene. Se volessi che la buona sorte bussasse alla tua porta, sappi che esisterebbero degli stratagemmi per portarla fino a te. Per esempio, potresti ricorrere a un oggetto in particolare, che la pratica del Feng Shui considera una barriera contro la negatività. Non si tratta né del famoso ferro di cavallo, né dei cornetti tanto amati nel sud Italia. Al contrario, è simile a un accessorio che tieni sempre in bagno, ma di origine orientale.

Pensare positivo e altri metodi per avere subito fortuna

Forse il detto che dice che la fortuna è cieca non è proprio da prendere alla lettera. Infatti, potremmo darci una mano noi stessi, attuando alcuni comportamenti propiziatori. Uno di questi riguarda l’ottimismo, che dovrebbe trovarsi alla base del nostro modo di pensare. Un trucco per essere positivi sarebbe quello di parlare a noi stessi, per scacciare le negatività.

In questo senso, dovremmo sforzarci di fare affermazioni positive. Le possiamo sia dire che scrivere, non importa. Ci aiuteranno a prepararci al meglio per l’eventuale successo. Altri due consigli utili riguardano la capacità di perdono, che fa particolarmente bene a chi si dimostra benevolo verso l’altro. E la voglia di lavorare per raggiungere i propri obiettivi, che in questo caso servirà anche a basarsi meno sull’aiuto della dea bendata.

Può attirare la fortuna in casa quest’oggetto che dovresti avere

Oltre alle varie tecniche e rituali contro la iella, c’è un oggetto che puoi provare a esporre per eliminare le influenze negative. Ci riferiamo allo specchio Bagua, uno dei simboli del Feng Shui e molto conosciuto in Oriente. Si tratta di un accessorio che ricorda quello che tieni in casa, ma dalla forma ottagonale.

L’aspetto non sarebbe scelto a caso, in quanto rappresenterebbe la natura degli otto trigrammi riferiti all’armonia naturale. Il suo scopo è quello di respingere le forze malevole, tenendole alla larga dalla tua abitazione. Per questo motivo l’ideale sarebbe appenderlo fuori casa, su porte o finestre. Evita invece le stanze interne, soprattutto la camera da letto. Sappi che può attirare la fortuna in casa quest’oggetto ausiliario, basta che lo si usi nel modo giusto.