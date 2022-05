Cominciamo a prepararci alla stagione estiva e questo non vuol dire solo fare più esercizio e mangiare meglio in vista della prova costume. Possiamo ormai tirare fuori dalla naftalina le nostre scarpe per la bella stagione, da abbinare a vestiti, gonne e pantaloni più leggeri e fluttuanti. In estate, però, non solo tacchi e scarpe aperte la faranno da padrone, ma anche altri modelli classici che lasciano respirare il piede in tutta comodità.

Il grande ritorno della comodità

Ormai lo sappiamo, la moda ogni tanto segue un ciclo che riporta in auge capi, scarpe e accessori che pensavamo esserci lasciati ormai alle spalle. L’abbiamo visto succedere diverse volte e lo rivedremo anche quest’estate con il grande ritorno dei mocassini. Non se ne sono mai davvero andati, in realtà, ma ora li vediamo sfoggiati anche ai piedi delle star come Katie Holmes, Bella Hadid e Olivia Palermo.

Si tratta di un modello che può essere estremamente comodo, dal momento che prevede una suola morbida o spessa e il tacco è quasi o del tutto inesistente. Li troviamo scamosciati, ma anche in pelle laccata, con uno stile casual o più elegante. Certi modelli sono anche molto versatili, come gli imperdibili penny loafer, che si abbinano a una grande quantità di capi.

Le si indossa spesso con una calza bianca alla caviglia o al polpaccio, in combinazione con pantaloni a palazzo, a caviglia nuda o gonne sotto il ginocchio, possibilmente plissettate.

In estate non solo tacchi ma tornano di moda anche le scarpe più comode di sempre

Un altro modello di scarpa che sarà di tendenza quest’estate e che darà grande conforto al piede è quello delle espadrillas. Il loro look bohemienne si adatta a un gran numero di capi, soprattutto leggeri e organici, come lino, seta e cotone.

Quest’estate, però, non li troviamo solo monocromi, ma anche in tante varietà offerte anche dai grandi marchi, come Prada, Saint Laurent e Gucci.

Le espadrillas sono oggi multicolore, con trame intriganti intorno alla suola. Le si abbina facilmente a pantaloni e gonne, ma anche a dei semplici jeans, che con un risvolto valorizzano caviglia e piede. Per quanto riguarda i top, si può trattare di una camicia o di una maglietta, con motivi semplici ed eleganti, ottenendo un look minimalista.

Si può anche giocare sui contrasti, abbinando delle giacche oversize e accessori ingombranti che catturano l’attenzione.

