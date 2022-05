Eletti i due migliori ristoranti d’Italia per degustare olio Extra Vergine d’Oliva e gli altri templi imprescindibili dell’oro verde secondo questo concorso

Noi italiani, si sa, abbiamo una passione profonda e molto viscerale per l’olio d’oliva. Lo utilizziamo non solo come condimento. Ma sappiamo bene che il suo sapore può diventare una componente in più della nostra ricetta. Siamo così appassionati da questa pianta da averla inserita nel simbolo della Repubblica, dove rappresenta i valori della pace e della saggezza. È infatti una pianta sempreverde che può durare anche millenni. Per questi motivi ci siamo sorpresi di recente a leggere che secondo questa classifica il migliore olio EVO ed il migliore produttore venivano da questi due paesi, di cui uno insospettabile.

Poi, però siamo andati anche alle eccellenze del nostro territorio. Ad esempio, abbiamo visto quali oli sono stati eletti i migliori da un sondaggio condotto sulla grande distribuzione per alta qualità e buon prezzo. Oggi, invece guardiamo i risultati del concorso nazionale Turismo dell’Olio che è stato promosso dall’Associazione Città dell’Olio. A Roma, infatti, tra 30 finalisti sono stati eletti i due migliori ristoranti d’Italia per la degustazione di questo prodotto amatissimo. Così come sono state assegnate altre palme sparse per il territorio e riservato a chi promuove la passione e il turismo dell’Olio EVO. Questo alimento è così prezioso anche per la nostra salute che alcuni lo chiamano l’“oro verde”. Così ecco i risultati.

I vincitori delle varie categorie

Nella categoria dei ristoranti e delle osterie si sono piazzati due vincitori giunti a pari merito. Si tratta del Ristorante il Frantoio di Assisi, in provincia di Perugia, che propone l’itinerario gastronomico “l’Olio e le sue consistenze”. Vince anche un ristorante toscano, il Ristorante “Al 588” di Bagno a Ripoli in provincia di Firenze. In questo caso l’esperienza si chiama “L’olio e le sue consistenze”. Due nomi che già rendono l’idea della centralità riservata a questo prodotto che diventa il protagonista assoluto di piatti e sensazioni. E che dunque si candidano a un’esperienza ideale per gli esperti e gli appassionati del settore.

L’Umbria e la Toscana sono ancora protagoniste rispettivamente nella categoria “Frantoi e Aziende olivicole” (premio all’Azienda Agricola Passo della Palomba di Todi) e per la categoria “Oleoteche” (la galleria Extra Gallery Cocktail Experience del Frantoio Pruneti di Greve in Chianti.

Eletti i due migliori ristoranti d’Italia per degustare olio Extra Vergine d’Oliva e gli altri templi imprescindibili dell’oro verde secondo questo concorso

Ci spostiamo a Matera in Basilicata per il primo premio nella categoria “Musei dell’Olio”, dove si aggiudica il premio il Museo dell’Olio d’Oliva. Vince poi l’Emilia-Romagna nella categoria “Agriturismi, dimore storiche, Bed and Breakfast e Hotel”, con l’esperienza Olivum Experience proposta dal Palazzo di Varignana. Per gli appassionati di viaggi e turismo, poi, ci sono da segnalare i vincitori della categoria legata alle esperienze turistiche e alla promozione del territorio. Ecco allora vincere il “Ciclotrekking tra i verdi patriarchi di Puglia” e il circuito dei “Frantoi Aperti in Umbria”.

