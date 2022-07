Le zecche sono tra i parassiti più pericolosi che si possono introdurre in casa. Dalla puntura di una zecca si possono contrarre diverse malattie infettive come il Lyme, l’encefalite virale, la febbre emorragica.

È facile riconoscere una zecca perché ha una forma ovale, di colore grigio ed ha dalle 6 alle 8 zampe. Le sue dimensioni variano da alcuni millimetri fino ai 2 cm, quelle più grandi. In Italia si conoscono circa 36 specie, anche se non tutte sono velenose.

In genere le zecche preferiscono i grandi spazi e le zone con una umidità al 90%. Cucce e capanni all’aperto, giardini e balconi sono il loro habitat ideale. Tuttavia si possono trovare anche in casa, magari portate proprio dal cane. Nell’appartamento è facile trovarle in luoghi umidi, per esempio nelle fessure dei muri, dietro i battiscopa, nel cassonetto delle tapparelle. Eccezionalmente si possono anche trovare nella biancheria del letto e nei panni sporchi.

Contro le zecche in casa oltre alla candeggina ecco come ucciderle con un rimedio naturale definitivo

Per eliminare le zecche possiamo utilizzare un pesticida, non tossico per l’uomo e per uso interno. Questo può essere spruzzato in tutte le zone dove potrebbero annidarsi le zecche.

La farina fossile potrebbe essere un altro prodotto, completamente naturale, utile per uccidere le zecche. Si deve spargere sui tappeti di casa ed eventualmente sul pavimento. Può essere usata anche nella cuccia del cane e in eventuali capanni in giardino o sul balcone. La farina fossile secca le zecche e le uccide. Questo metodo è spesso definitivo per uccidere questi parassiti.

Contro le zecche in casa, che provengono dall’esterno, è fondamentale un’azione preventiva, specialmente per chi ha un giardino o un balcone. È importante tenere sempre in ordine il giardino, eliminando le erbacce infestanti e utilizzando prodotti specifici contro gli insetti.

Le zecche potrebbero annidarsi anche su balconi e terrazzi specialmente se c’è la cuccia del cane. Ecco perché diventa importante spargere la farina fossile davanti alla porta del giardino o del terrazzo. Inoltre è possibile pulire il pavimento del balcone utilizzando della candeggina e dell’acqua ossigenata, mischiata in un secchio d’acqua. Con questa soluzione si lava il pavimento per disinfettarlo da eventuali zecche.

Il rimedio contro blatte e scarafaggi

Purtroppo d’estate, e non solo, non ci sono solo le zecche ad infestare le nostre case. Non è raro trovare altri insetti come blatte e scarafaggi. Questi insetti in genere non portano malattie come le zecche, ma sono fastidiosissimi ed eliminarli non è così semplice, specialmente in modo definitivo. Un metodo per eliminare definitivamente il problema è quello dell’esca assassina. In questo modo si ha la possibilità non solo di uccidere le blatte in casa, ma di annientare l’intero nido.

Comunque, il modo migliore per tenere lontani questi insetti rimane quello della prevenzione. Occorre tenere gli ambienti sempre puliti, in particolare cucina e bagno. Infatti blatte e scarafaggi si annidano qui con maggiore probabilità.

Approfondimento

Per gli italiani c’è il rischio di trovarsi nel piatto degli insetti