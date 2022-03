Tempo di primavera, tempo di bicicletta: l’equivalenza è assolutamente valida per tutti gli amanti delle due ruote. Con le giornate che si allungano e il primo tiepido sole tutti desideriamo stare all’aria aperta e buttarci alle spalle un lungo e complicato inverno. La bicicletta o la mountain bike sono l’ideale sia per una scampagnata fuori porta sia per percorsi più complessi, una volta giunti a destinazione. Dobbiamo quindi disporre molto comodamente delle biciclette con soluzioni di stoccaggio casalingo del tutto innovative. Basta con le bici stipate in garage disordinatamente accatastate una sull’altra. Con un budget assolutamente economico è possibile dotarci di innovative soluzioni salvaspazio che non sono le classiche rastrelliere.

In garage o in cantina, ecco dove riporre la bicicletta con poco ingombro e senza disordine

Il primo suggerimento è il portabici da parete. Questo è un semplice gancio a “u” che viene fissato ad una parete con due tasselli e chiodi a pressione. In sostanza basterà inserire la ruota della bici nel gancio per assicurarla a parete. Se volessimo posizionarla “in piedi” con entrambe le ruote contro parete, ci occorreranno due ganci per fissare le bici con il minimo ingombro. Il costo è indicativamente attorno alle 20 euro.

Il portabici da soffitto

Questa è una soluzione davvero pratica perché è ad ingombro 0. Si tratta di un sistema a carrucola che permette tramite una corda di elevare le biciclette sino al soffitto. Tale portabici è sicuro ed economico (in vendita a non più di 30 euro). La maggior parte di questi sistemi ha una portata di carico fino a 60 kg. Sono quindi utilizzabili anche per ebike o mountain bike. La corda da tirare per far salire fino al soffitto le bici deve essere fissata ad una parete laterale con un gancio in dotazione. Il prezzo va dai 30 ai 40 euro.

Asta telescopica portabici

Un’altra opzione è l’asta telescopica portabici. Queste aste si allungano in base all’altezza del soffitto. Si estende l’asta fino ad arrivare al soffitto e poi si avvitano le due estremità ottenendo un effetto tensore che fa stare in piedi l’asta autonomamente. Sull’asta sono presenti ad altezze diverse due ganci dove poggiare un paio di bici. Questo portabici non necessita di nessun chiodo o foro nel muro. È quindi una soluzione indicata per chi non vuol apportare modifiche permanenti come l’affittuario. Il prezzo va dalle 70 alle 100 euro.

Naturalmente è possibile tenere le biciclette anche sul terrazzo o sul balcone. In questo caso le soluzioni in altezza non saranno percorribili per il decoro architettonico della facciata. Una buona alternativa sono i box in resina da esterno dove ritirare le bici al coperto.

