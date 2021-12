Basta con l’odore di muffa in cantina e in garage, è questo l’insospettabile rimedio per eliminarlo velocemente

La muffa è temuta da tutti. Appena in cantina vediamo comparire una macchia giallastra o nera ci allarmiamo. Ci armiamo di bicarbonato, spray antimuffa, candeggina e passiamo alla pulizia.

Se non ancora troppo diffusa potremmo essere riusciti a combattere le odiose spore anche con il fai da te. Una volta eliminata la muffa, però, rimane l’odore acre che la caratterizza. Molte volte poi non c’è muffa ma in cantina o in garage avvertiamo il tipico odore di chiuso e stantio. Ecco allora quali potrebbero essere degli ottimi rimedi naturali.

Per prima cosa occorre dire che sia il lavaggio dei pavimenti che dei mobili può aiutare a farci dimenticare l’odoraccio.

L’ammorbidente

Lavare il pavimento della cantina con una o due gocce di ammorbidente per il bucato è un’ottima soluzione. Occorrerà diluire in un secchio di acqua un cucchiaio per litro e la cantina tornerà ad essere profumata.

Acqua e chiodi di garofano

Questo è un altro rimedio efficace per togliere il cattivo odore dalle cantine davvero efficace. Dovremo preparare una pentola di acqua con una manciata di chiodi di garofano e aggiungiamo due cucchiai di aceto. Lasciamola bollire per almeno un’ora. I chiodi di garofano sono una spezia molto versatile e hanno un potere antibatterico e allo stesso tempo deodorano.

Utilizzeremo poi questo liquido per detergere scaffali in plastica, pavimenti in ceramica e tutte le superfici non delicate presenti in cantina.

L’olio di Tea Tree

L’olio essenziale di Tea Tree è noto per le capacità antisettiche e antifungine. È molto comodo da utilizzare anche per eliminare direttamente la muffa proprio perché è nemico giurato dei funghi.

Per togliere invece il cattivo odore dagli scantinati basterà mettere dei diffusori ad ultrasuoni con l’olio essenziale di tea tree. I diffusori ad ultrasuoni sarebbero più efficaci dei consueti bruciatore perché la combustione tende a degradare l’olio.

Se il problema riguardasse dei libri che abbiamo in cantina possiamo utilizzare il borotalco da cospargere sulle pagine. Il borotalco oltre ad asciugare l’umidità darà un buon profumo di pulito.

Basta con l’odore di muffa in cantina e in garage, è questo l’insospettabile rimedio per eliminarlo velocemente in modo naturale ed economico.

