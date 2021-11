Finalmente la ruota sta girando. Ciò vuol dire che anche chi, quest’anno, non ha avuto particolare fortuna, potrà ricevere la sua ricca dose di felicità.

Forse sarà l’influenza del Natale, che porterà una bella botta di fortuna soprattutto a questi 3 fortunatissimi segni. Magari, invece, sarà merito dell’eclissi lunare in arrivo il 19 novembre e che rappresenterà un momento di trasformazione e cambiamento.

Sta di fatto che quest’anno si concluderà in maniera particolarmente positiva per 5 privilegiati segni dello zodiaco, che vivranno un momento da favola.

L’amore prenderà una svolta positiva, sia per i fidanzati che per i single. Anche le finanze gioveranno con l’arrivo di qualche quattrino in più, che non guasta mai. Scopriamo subito chi sono i fortunatissimi di fine anno.

Soldi in arrivo e finalmente amore a gonfie vele per questi 5 fortunatissimi segni favoriti dalle stelle

Le stelle, questa volta, hanno deciso di privilegiare alcuni segni zodiacali che, fino ad ora, hanno subito qualche scossone.

Partiamo dalla Bilancia, che potrà vivere un momento davvero intenso e appassionante con il proprio partner. Le coppie di lunga data potranno finalmente ritrovare l’intesa che nell’ultimo periodo si era un po’ persa, a causa di alcune incomprensioni. L’importante, però, è saper ammettere i propri errori ed essere sinceri.

Nuovi scossoni di felicità per questo segno

Nuove emozioni positive anche per il segno dei Pesci, grazie all’influenza della Luna, che regalerà un momento di grandi cambiamenti. Le persone di questo segno zodiacale sono considerate fantasiose, sognatrici e molto inclini all’amore e al romanticismo.

C’è anche una forte empatia verso il prossimo, che ci porterà a fare nuove conoscenze, probabilmente anche con la tanto agognata anima gemella.

Cautela e stress che presto finiranno per un segno dal forte carattere

Per il Leone questo non è un momento bellissimo e bisognerà aspettare ancora qualche giorno per allontanare lo stress e la frenesia. Fortunatamente, però, questo periodo durerà poco e l’anno si chiuderà in bellezza con l’arrivo di una bella notizia sul lavoro.

In amore ci sarà qualche discussione iniziata proprio a causa del carattere fumantino del Leone. Dovremo, quindi, fare un passo indietro e chiedere scusa.

La Luna mette qualche ostacolo a questo segno

La Luna è un po’ instabile per il segno dei Gemelli, che potrà risentirne sul piano del lavoro. In questo periodo sarà meglio non esagerare con le iniziative sul lavoro, per godere di qualche beneficio in più verso le fine dell’anno.

Anche in amore potrà esserci qualche polemica sempre a causa di questa instabilità, ma un bel viaggio aiuterà a spazzare via le tensioni negative.

Un periodo particolare per questo segno

Il segno della Vergine, invece, vivrà un periodo particolare sotto tutti i punti di vista. Ciò non è da intendere in senso negativo, poiché tutto dipenderà da come reagiremo noi.

Arriverà una notizia che potrà regalarci grandi opportunità di crescita e cambiamento in ambito lavorativo.

In amore finalmente vivremo un periodo di gioia con il nostro partner. Anche i single Vergine vivranno un periodo emozionante, da farfalle nello stomaco.

Ecco, dunque, perché ci saranno soldi in arrivo e finalmente amore a gonfie vele per questi 5 fortunatissimi segni favoriti dalle stelle.