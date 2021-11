Chiunque sogna una casa che profuma di pulito. Quando entriamo in un ambiente che ha un buon odore, immediatamente ci sentiamo a nostro agio. Viviamo la sensazione opposta se quella stanza ci accoglie con odori pesanti e sgradevoli. Ecco perché la Redazione di PdB si è occupata spesso di come profumare la casa o come eliminare l’odore di muffa.

Anche la presenza di una singola piantina può cambiare il nostro stato emotivo. I fiori, oltre a essere decorativi, puliscono l’aria e rendono più accogliente il posto in cui si trovano. Nell’articolo di oggi vediamo come unire questi due elementi, fiori e profumi, e ottenere un effetto strabiliante.

Quindi basta orchidee se possiamo abbellire e profumare la casa con queste 3 meravigliose piante dai fiori spettacolari. Con una sola di queste varietà floreali la nostra casa si riempirà di bellezza. In più, i loro fiori sprigioneranno una gradevole fragranza per tutte le stanze. Scopriamo insieme di che varietà di tratta e come prendersene cura. Le piante profumate da interni sono un’occasione unica per abbellire le nostre case. Senza usare spray chimici né artificiali possiamo godere di profumi intensi e delicati.

Ne è dimostrazione la Begonia Tea Rose, una pianta perenne stupenda. Nonostante stiamo bene anche in giardino, questa varietà spesso vive in appartamento. Richiede una luce non troppo forte e resiste anche a mezz’ombra. Grazie ai suoi fiori a grappolo che emanano odore di rose, la Tea Rose è tra le begonie più speciali. L’unica accortezza per farla fiorire è di concimarla in estate e in primavera.

Un’altra pianta molto adatta per gli interni è la Buvardia. Questo arbusto sempreverde, originario del Sud America, ha un andamento a cespuglio. Le sue foglie sono piccole e verde intenso. Ma la parte più bella sono i fiori a forma di trombetta riuniti in piccoli grappoli. Questi emanano un bellissimo profumo e posso avere colori diversi in base alla varietà. La fioritura si estende fino ad autunno inoltrato.

Per finire, parliamo della Gardenia augusta. I suoi bianchissimi fiori profumati sono tra i più famosi tra gli appassionati dal pollice verde. Addirittura il suo odore è considerato un afrodisiaco. L’unica pecca è che è difficile da curare. Infatti, se piantata in vaso non deve mai scendere a temperatura più basse di 12°C. Inoltre, ha bisogno di terreni acidi e acqua non calcarea. Un’accortezza finale, non teniamola vicino ai termosifoni e correnti d’aria.

