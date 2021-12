Dicembre sta per chiudere i battenti e con sé si porterà questo 2021. Anno fortunato o meno, non possiamo far altro che accettare la sua dipartita. Saranno contenti quei segni zodiacali che hanno trascorso un 2021 orribile e che non vedono l’ora di ricominciare.

Ahimè, alcuni segni dovranno attendere ancora qualche giorno. Infatti, sarà una fine dell’anno disastrosa per questi che però avranno una rivincita in amore e fortuna nel nuovo anno. Altri, invece, splenderanno letteralmente soprattutto a partire da oggi, 20 dicembre, poiché i pianeti sono favorevoli, per cui si prospetta una settimana di Natale al top per questi 3 fortunatissimi segni che brilleranno grazie a Venere e Marte.

Fortuna sfacciata, quindi. Chissà se questa non si riversi anche durante le giocate a carte con gli amici. Noi lo auguriamo!

In ogni caso, ormai quest’anno sta volgendo al termine e dobbiamo fare i conti con tutto ciò che abbiamo passato. Pronti per i buoni propositi dell’anno che verrà? Alcuni segni si sentiranno pronti a sfidare questo ignoto 2022, poiché influenzati dalle energie positive delle stelle. Infatti, è in arrivo una valanga di denaro per questi 3 segni zodiacali baciati dalla fortuna di Giove per il 2022.

Due segni d’acqua e uno d’aria

Tra i segni d’acqua fortunati del 2022 avremo lo Scorpione e il Pesci, mentre tra i segni d’aria figura la Bilancia. Avevamo già anticipato che il 2022 sembra essere l’anno dei Pesci, in cui Giove permarrà la maggior parte dei mesi. Ma oltre ai Pesci, il 2022 sarà l’anno della svolta anche per questi segni zodiacali baciati dalla sorte.

Infatti, il Pesci vedrà incrementati i suoi guadagni e chissà magari anche qualche vincita importante. È l’anno della svolta lavorativa, delle conferme e delle promozioni, ciò significa che progressi di carriera includeranno soldi in più. E ovviamente in periodi di questo tipo, qualche soldino in più dentro al portafoglio farebbe proprio al caso. Quindi, è meglio che i nati sotto il segno del Pesci si preparino a sorridere perché Giove tenderà sempre la mano.

Un altro segno d’acqua tanto fortunato sarà lo Scorpione, per il quale le stelle suggeriscono cambiamenti di rotta molto positivi. Se i nati sotto il segno hanno voglia di cambiare lavoro poiché insoddisfatti, Giove accompagnerà questa decisione e magari si può trovare un lavoro più redditizio. Se, invece, hanno un lavoro già duraturo o lo hanno trovato da poco, il cielo prevede ottimi piani già a partire da gennaio.

Terminiamo con la Bilancia, che è stata una grande protagonista del 2021 e che continuerà ad esserlo anche durante l’anno nuovo. I sogni nel cassetto e i progetti si realizzeranno perché la Bilancia avrà l’influenza di Giove a farle da guida a partire dalla metà dell’anno. Infatti, se la Bilancia è insoddisfatta del proprio lavoro e dei guadagni, niente da temere perché anche Saturno aiuterà.