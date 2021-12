Pensare all’antipasto è sempre la parte più difficile dell’organizzazione di un pranzo o di una cena. Infatti, chi desidera iniziare bene e sorprendere gli invitati, solitamente si impelaga in mille ricette. Ma, per far venir fame, non serve preparare troppi antipasti.

A volte ne basta uno, ma sfizioso al punto da stuzzicare l’appetito dei commensali. Inoltre, per assolvere bene allo scopo, non dovrà essere un piatto pesante. Se abbiamo pensato di creare un menù a base di pesce, l’idea culinaria di oggi potrebbe essere sorprendente. Non si tratterà delle solite tartine al salmone. Ed invitiamo, a tal proposito, alla lettura sul perché mangiare questo pesce comunissimo potrebbe nascondere un rischio per la nostra salute. Infatti, a Natale altro che pesce azzurro se incantiamo tutti con questo ricco antipasto goloso pronto in 15 minuti.

Dalla tradizione un piatto povero effetto sorpresa

Il pesce finto è una ricetta della tradizione genovese amatissima, anche dai bambini, e soprattutto economica. Si tratta di una composizione di ingredienti messi insieme a forma di pesce. Soltanto la decorazione e la presentazione ci regalerà un applauso di stupore. Il consiglio è di preparare un piatto da portata abbastanza grande ed elegantemente decorato.

Gli ingredienti per 6 persone sono:

500 g di tonno sott’olio;

2 uova sode;

1 kg di patate lesse;

10 filetti di acciughe sott’olio;

30 g di capperi salati;

7 cucchiai di maionese;

scorza di limone o arancia;

sott’aceti decorativi a piacimento;

una manciata di pomodorini.

Si rimane sempre stupiti dalla facilità con cui si prepara il pesce finto rispetto al suo effetto scenografico. Si inizia lessando le patate e privandole della buccia. In questo articolo troviamo un metodo veloce per farlo senza scottarsi le dita. Come per la purea, passiamo le patate nello schiacciapatate quando ancora sono calde.

Nel frattempo, usando un mixer, tritiamo insieme il tonno privato dell’olio, le acciughe, i capperi dissalati e la maionese. Ora uniamo l’impasto di tonno alla purea di patate. Mescoliamo bene per amalgamare il tutto e aggiustiamo di sale e pepe.

Ora abbiamo due possibilità. Si può comprare uno stampo a forma di pesce da riempire con l’impasto da conservare in frigorifero. Dopo qualche ora, sarà facilissimo sformarlo sul piatto da portata. Ora decoriamo con sott’aceti e verdura fresca riproducendo scaglie, pinne e occhio.

La seconda opzione, più difficile, è creare autonomamente la forma del pesce. In questo caso, bisogna avere una certa manualità nell’uso della spatola per dare la forma adeguata. Anche in questo caso, la decorazione può essere fatta a piacimento.