Segniamo sul calendario la data del 1° ottobre del 2021, perché sarà il giorno in cui arriverà una bella mazzata per gli italiani. In quella data l’Arera, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti, aggiornerà le tariffe di luce e gas secondo i costi di produzione. Prepariamoci perché per l’autunno è in arrivo una tremenda stangata sulle bollette ma ci si può difendere così.

Partiamo prima di tutto col dire che ogni 3 mesi l’Arera aggiorna le tariffe di luce e gas ed il prossimo promette di essere un rincaro monstre. Tutta colpa del metano. Infatti da qualche mese il costo del gas sta registrando aumenti importanti. Ovviamente l’aumento del costo del metano, ma non solo di questa materia prima, si ribalterà sulle tariffe elettriche e del gas delle famiglie. Ma di quanto sarà questo aumento e come evitare la stangata delle bollette e risparmiare oltre 200 euro l’anno su luce e gas?

L’Unione Nazionale dei Consumatori ha calcolato quanto costasse alle famiglie il precedente aggiornamento delle tariffe, fatto dall’Arera il 1° luglio. Secondo l’associazione i rincari annui sarebbero stati di circa 55 euro per la luce e di quasi 160 euro per il gas. Il rincaro totale avrebbe superato i 200 euro l’anno.

Il costo del metano negli ultimi mesi ha subito un’ulteriore impennata per il forte incremento della domanda. In primavera il costo del gas era di 20 euro per 1.000 chilowattora, oggi siamo a 40 euro. La media di prezzo dello scorso anno è stata di 10 euro per 1.000 chilowattora. In un anno i prezzi sono quadruplicati. Gli incrementi riguardano anche l’elettricità, perché in Italia molte centrali sono termoelettriche, ovvero utilizzano gas per produrre energia.

Purtroppo, spesso non si può fare a meno di luce e gas in casa, quindi non ci possiamo sottrarre a questi aumenti. Ma è possibile difendersi in vari modi, per esempio con il bonus energia. Le famiglie con almeno 4 figli a carico e con un ISEE non superiore ai 20.000 euro, possono ottenere questa agevolazione. Il bonus spetta anche alle famiglie che dichiarano un ISEE inferiore ad 8.265 euro all’anno.

Un altro modo per tagliare la bolletta di luce e gas è cambiare gestore. Magari, chi si trova nel mercato tutelato, può rivolgersi al mercato libero. Questo passaggio sarà presto obbligatorio, quindi tanto vale iniziare pensarci già da adesso. Per esempio, chi oggi ha un gestore con tariffe fisse, da ottobre non subirà aumenti.

Anche dei piccoli accorgimenti possono portare a ridurre il costo della bolletta, come quello di pagare dal web utilizzando la modalità QR Code. Questo è il trucco poco conosciuto per pagare in modo velocissimo bollette e utenze domestiche semplicemente da casa e risparmiando tempo e denaro. Si evitano così i costi di spedizione della bolletta e quelli relativi al pagamento in Posta o dal tabaccaio.

