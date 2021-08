Come ricordano sempre i nostri medici non serve la lampada magica di Aladino per prevenire alcune malattie che dipendono spesso dalle nostre abitudini. L’insorgere di un tumore può essere legato ha tantissimi fattori ambientali, genetici e alimentari. E se questo è il tumore subdolo che quando si manifesta potrebbe essere già troppo tardi per cercare di prevenire incidenti come l’ictus le azioni principali dipendono da noi. Per prevenire l’ictus con successo potrebbero essere utili 180 minuti a settimana di sport e diminuire questo alimento come consigliano scienziati e ricercatori. Uno stile di vita sano ed equilibrato secondo gli ultimi studi medici concorre a prevenire di ictus nell’80% dei casi.

Meno divano e più passeggiate

Non scopriamo certo adesso che la sedentarietà è uno dei maggiori nemici della nostra salute. ed ecco dove non dobbiamo mai mettere il cellulare per non rovinarlo o minare la nostra salute per ulteriori rischi. Se poi ci aggiungiamo il fumo e il consumo di alcol, saremo davvero noi protagonisti del rischio di un ictus. Sono sempre di più gli studi di medicina internazionale che ricordano come basti anche una semplice passeggiata di mezz’ora al giorno a passo deciso per prevenire le malattie cardiache. Ricordiamo infatti che l’ictus si nutre principalmente di tre fattori importanti:

la pressione arteriosa troppo alta;

il diabete;

l’ipercolesterolemia.

E ricordiamo anche che è possibile abbassare la glicemia senza medicine ma con 1 solo eccezionale accorgimento che pochi conoscono.

Ecco allora che seguendo di consigli medici abbandonando il pur comodo divano e mettendo le scarpette da ginnastica daremo una grande mano alla nostra salute. Unitamente alla limitazione dei cibi troppo salati e di quelli pieni di grassi saturi. Un esempio su tutti? Le magnifiche, profumate e croccanti patatine fritte sono purtroppo l’esempio di un alimento straordinariamente saporito e altrettanto pericoloso. Secondo le statistiche ogni quattro minuti si verifica un ictus in Italia e nel 30% dei casi i soggetti rimangono invalidi.

In 8 casi su 10 dalle analisi e dagli esami risulta che uno stile di vita corretto avrebbe potuto salvare il soggetto. Ogni anno in Italia si contano oltre 200.000 casi di ictus.

Numeri che devono veramente farci riflettere. Ricordiamo che tutte queste notizie e questi dati sono riscontrabili sui maggiori siti italiani di associazioni mediche e sul portale del Ministero della Salute.

