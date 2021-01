Attraverso l’uso di un semplice stratagemma si può abbassare il costo della corrente elettrica anche dell’85%. È chiamata la tecnica del magnete abbassa bollette. Attenzione, perché è assolutamente vietato usare questo ingegnoso trucco per pagare molto meno la bolletta elettrica. Ecco perché è un sistema illegale e cosa si rischia ad adottarlo.

Come funziona il trucco illegale del magnete abbassa bolletta

Gli italiani sono sempre più sensibili al costo della luce e del riscaldamento e cercano tutte le soluzioni possibili per tagliare la spesa di queste voci. Così, si sta diffondendo da qualche tempo un sistema che permette di ridurre notevolmente il costo della luce.

Il nome? Il sistema del magnete. Ecco come funziona. Un magnete viene posto sul contatore in una posizione specifica. Questo magnete influirà sul funzionamento del nucleo del trasformatore, riducendo il conto del consumo della corrente.

In pratica, a parità di consumo della corrente elettrica, il conteggio sarà notevolmente ridotto. Quindi la bolletta risulterà decisamente inferiore. Con questo sistema si può abbassare il costo della energia elettrica anche dell’85%.

Il reato di furto aggravato di energia elettrica

Attenzione, è assolutamente vietato usare questo ingegnoso trucco per pagare molto meno la bolletta elettrica. Il reato commesso è furto aggravato di energia elettrica.

Non è una ipotetica possibilità. Nei giorni scorsi è stato arrestato un imprenditore del reggiano. L’accusa è appunto di furto aggravato ai danni della società elettrica. L’uomo aveva utilizzato il trucco del magnete, rallentando il conteggio del consumo. I tecnici della società elettrica hanno stabilito che l’energia consumata ma non pagata, perché non contabilizzata dal contatore, è di diverse migliaia di euro.

Quello dell’imprenditore non è l’unico caso. Ribadiamo che utilizzare un magnete per alterare il conteggio della energia consumata è illegale e non va assolutamente fatto. Questo articolo ha lo scopo di mettere in guardia tutti coloro che lo stanno utilizzando e non sono coscienti del reato che stanno commettendo.

Ci sono altri modi, legali, per tagliare la bolletta. Soluzioni che gli Esperti di ProiezionidiBorsa non mancano regolarmente di segnalare.

