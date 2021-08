Chi assume questi farmaci dovrebbe fare attenzione all’esposizione al sole per evitare sfoghi esagerati sulla pelle

Il sole contribuisce alla formazione dei tumori della pelle. Lo ha stabilito l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), che mette in guardia sull’effetto che il sole ha sul nostro corpo.

Siamo abituati a pensare che il sole faccia male solo d’estate, e infatti compriamo le protezioni solari solo in questo periodo dell’anno. In realtà bisognerebbe proteggersi dal sole sempre, anche quando sembra più debole.

Come in ogni cosa, però, a fare la differenza è la quantità. Il sole, a piccole dosi, fa bene, e serve a sintetizzare la vitamina D. L’eccesso di sole è il problema, e può causare parecchi problemi di salute, ma non è tutto.

Gli effetti del sole riguardano anche alcuni tipi di farmaci, i quali potrebbero aumentare la reattività della pelle alle radiazioni solari, creando danni evidenti. Per questo, chi li assume dovrebbe stare molto attento.

Chiunque passi molto tempo sotto il sole sperando di ottenere l’abbronzatura migliore sta facendo un grosso errore che potrebbe costargli la salute. È importante saperlo, soprattutto alla luce di alcuni studi scientifici.

Come riporta l’AIRC, esistono diversi tipi di tumori della pelle. Il più aggressivo in assoluto è il melanoma, soprattutto se diagnosticato in fase già avanzata. Può essere evidenziato da questa visita importante che potrebbe salvarci la vita, ma che non tutti effettuano. Per prevenire questo problema, però, possiamo mettere in atto diverse strategie nella vita di tutti i giorni.

I consigli per salvaguardare la nostra salute

La prima regola è quella di utilizzare sempre una protezione solare adeguata. La crema andrà spalmata ogni 2 ore e ogni volta che ci si farà il bagno in acqua. Una raccomandazione importante è di non utilizzare le protezioni solari aperte l’anno precedente e di stendere adeguatamente la protezione su tutto il corpo e sul viso. E facciamo attenzione ad evitare questo grave errore che farà sembrare la pelle più vecchia di 10 anni.

Attenzione se assumiamo questi medicinali

Un’altra importante avvertenza riguarda chi assume farmaci detti “fotosensibilizzanti”. Chi assume questi farmaci dovrebbe fare attenzione all’esposizione al sole per evitare sfoghi esagerati sulla pelle. Il motivo è che questi medicinali possono aumentare la sensibilità della pelle alle radiazioni dei raggi solari, provocando effetti cutanei anche gravi.

Inoltre dobbiamo fare attenzione e non esporci al sole nella fascia oraria che comprende le ore 12 e avere particolare cura dei neonati. Infatti i bambini fino ai 6 mesi dovranno rimanere sempre sotto l’ombrellone. Quelli più cresciuti, invece, potranno stare al sole ma tenendo sempre addosso un’adeguata protezione e degli indumenti che li proteggano dai raggi solari.

