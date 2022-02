Ci avviciniamo a grandi passi al 14 febbraio, festa di San Valentino. Anche guardando l’oroscopo in questi giorni cercheremo tutti qualche buona notizia dal punto di vista del cuore. La speranza è quella che Venere possa esserci alleata, almeno in campo sentimentale. Dal punto di vista professionale, invece, andiamo a capire assieme quali saranno i segni fortunati e meno della settimana. Due prevarranno su tutti, mentre 1 dovrà veramente fare i conti con la sfortuna.

Una bella settimana in arrivo per la Vergine

Abbiamo più volte annunciato che il 2022 potrebbe e dovrebbe essere l’anno della novità per la Vergine. Se non sono già arrivate buone notizie, non disperiamo, perché gli astri si confermerebbero favorevoli. Soprattutto in ambito lavorativo, in cui la situazione si divide in 2:

possibili nuove opportunità e assunzioni in vista per chi cerca lavoro;

tante idee e nuove collaborazioni per i liberi professionisti e gli impiegati consolidati.

In entrambi i casi, la dea bendata sembrerebbe propensa ad allargare i cordoni della borsa.

In arrivo una settimana d’oro per questi 2 segni fortunati mentre 1 potrebbe essere davvero perseguitato dalla malasorte

Un altro segno che dovrebbe sfruttare il momento di grazia è il Capricorno. I nati tra il 22 dicembre e il 20 gennaio avrebbero in Venere una preziosa alleata. C’è tanta energia e tanta positività attorno a questo segno, che non deve però sentirsi invincibile. Le buone opportunità sarebbero dietro l’angolo, a patto però che il Capricorno spunti il suo tradizionale orgoglio. Se offrono 100, e potrebbe essere già il massimo, meglio non chiedere 110. La corda potrebbe spezzarsi e mandare in frantumi importanti incarichi in arrivo. Attenzione che le stelle, in questo momento, sarebbero alleate sia in amore che nel lavoro. In entrambi i campi il Capricorno avrebbe il pronostico dalla sua, con notevoli risultati e prospettive.

Che settimana no per questo segno

Dopo 2 segni che potrebbero arrivare a San Valentino carichi di entusiasmo, eccone invece uno in difficoltà. Parliamo del Sagittario, che potrebbe essere travolto da una crisi sentimentale. Le stelle, in questo momento, mostrerebbero una certa staticità nociva nel rapporto di coppia. E, di contro, delle pericolose tentazioni in arrivo. L’amore è un campo minato, pieno di insidie in cui il Sagittario rischia di cadere. Nel lavoro, rimane sempre aperta la voglia di cambiare, sfruttando idee e dinamismo. Nonostante le potenzialità, adesso però ci sarebbe tutto bloccato. Meglio attendere momenti migliori, senza farsi prendere dal panico. In arrivo una settimana d’oro per questi 2 segni fortunati e 1 decisamente meno.

Approfondimento

Saturno potrebbe premiare nei prossimi giorni questo segno favorendo guadagni e introiti economici anche inattesi