Proprio nei periodi più bui e tristi, cerchiamo ristoro in qualcosa che ci possa rasserenare l’animo. Si avvicina il Carnevale 2022, ma che quasi sicuramente vivremo ancora in maniera molto composta. D’altronde, adesso è bene pensare alla salute, prima di tutto. Ma, con i dovuti accorgimenti e le necessarie misure di sicurezza, ci sono degli appuntamenti davvero interessanti da seguire. Prima del Carnevale arriva San Valentino, festa degli innamorati di ogni età. E, in giro per l’Italia, possiamo andare a scovare comunque delle occasioni di svago davvero interessanti. Come quella che proponiamo oggi ai nostri Lettori che potrebbero catapultarsi addirittura indietro nei secoli.

Tra le bellezze dei castelli di una provincia meravigliosa

La provincia di Parma è conosciuta in tutto il Mondo per i suoi prodotti tipici e la sua splendida cucina. Ma, in un territorio davvero affascinante, è presente una ricchezza di castelli davvero incredibile. Molti sono ancora abitati e tantissimi sono visitabili. Alcuni di questi, permetteranno poi nei prossimi giorni non solo una visita interna, ma anche un tour enogastronomico.

Il sogno di tutti gli innamorati potrebbe essere trascorrere San Valentino in un castello fatato assaggiando anche i succulenti piatti locali

Tra i meravigliosi castelli della zona, andremo a proporre quello di Contignaco. In questo maniero che spunta dalle colline verdeggianti, sarà davvero possibile trascorrere un San Valentino romantico e diverso dal solito. Siamo in pieno Appennino emiliano, nella zona della forse più conosciuta Salsomaggiore Terme. Organizzandosi, ci sarà la possibilità di fare una bellissima visita guidata, che ci aprirà alla storia, alle curiosità e alle vicissitudini del castello. Dopo aver visitato sale e saloni, ecco la possibilità di un brindisi unico e romantico, perfetto per una sera di San Valentino davvero indimenticabile. Sono gli stessi attuali proprietari che curano meravigliosamente l’ospitalità, facendo sentire gli innamorati prigionieri e protagonisti di una vera e propria fiaba.

Tra storia ed enogastronomia

Il sogno di tutti gli innamorati potrebbe proprio essere trascorrere San Valentino in un castello, degustando anche i prodotti tipici locali. Se l’atmosfera romantica e unica colpirà soprattutto il gentil sesso per i maschietti ecco anche un’altra possibilità. Quella di degustare in loco non solo formaggi e salumi locali, ma anche dei tradizionali vini, sia bianchi che rossi. E, se amiamo unire tavola e turismo, ecco un’altra proposta interessante nella lettura di approfondimento.

Approfondimento

Solare d’estate e romantico d’inverno ecco il borgo incantato da visitare una volta sola e ricordare per tutta la vita