Margherita Hack e Richard Wagner rappresentano il segno zodiacale che vedremo oggi. Una splendida perla dell’astrofisica italiana che tutto il Mondo ci invidia e un compositore geniale ed eterno. Un mix perfetto di stile e stelle, talento e arte. Entrambi rappresentano il segno zodiacale che nei prossimi giorni, tra la sorpresa generale, potrebbe fare faville. Non è l’Ariete, lo diciamo subito. Ma nemmeno il Toro. Per una volta scansiamo i 2 favoriti delle stelle nel 2022 e concentriamoci sul segno dei Gemelli.

Saturno sponsorizza il vento della novità

C’è aria di cambiamenti in ambito professionale per i nati dal 21 maggio al 21 giugno. L’appoggio di un alleato importante come Saturno potrebbe spalancare le porte di nuovi e ambiziosi traguardi. Almeno per una decina di giorni, i Gemelli sembrerebbero infatti protetti dalle stelle. Attenzione, però, che i treni passano e se non li prendiamo coi tempi giusti, rimaniamo sui binari a pancia vuota. Questo indicherebbe l’appoggio di Saturno nella prossima settimana: ci vuole il tempismo giusto per non perdere l’occasione della vita. Attenzione a proposte e collaborazioni molto interessanti, ma che potrebbero non avere una seconda chance. Giusto il tempo di riflettere, ma senza troppi indugi, varrebbe la pena di affidarsi alla sorte e provare nuove avventure.

Saturno potrebbe premiare nei prossimi giorni questo segno favorendo guadagni e introiti economici anche inattesi

I guadagni dei Gemelli in questo periodo dell’anno sarebbero fortemente collegati proprio a queste occasioni irripetibili. Ma non è solo la professione a risentire del vento del cambiamento. Per tutti coloro che sono single, ci sarebbero infatti buone notizie in arrivo. È il momento di incontrare non solo un affascinante partner occasionale, ma probabilmente anche il compagno e la compagna della vita. Così come accade per il lavoro, anche in amore, le stelle suggeriscono di lanciarsi senza avere paura. Dietro a questa voglia di cambiare, c’è anche un profondo senso di stanchezza. I Gemelli sarebbero infatti stufi dei soliti rapporti monotoni e di routine. E, proprio i nuovi incontri, rappresenterebbero invece il partner ideale in grado di conquistare col suo fascino irresistibile. “Collega” dei Gemelli nientemeno che una delle icone storiche dell’amore: Marylin Monroe.

Riallacciare i rapporti duraturi con la pazienza

Saturno potrebbe premiare nei prossimi giorni questo segno, consiglia, però, l’armonia nelle coppie esperte. I Gemelli verrebbero, infatti, da un periodo amoroso di appannamento e contrasto. Per non rompere il rapporto e precipitare nel baratro, è ancora Saturno a consigliare l’arte della pazienza. Fuori la diplomazia e dentro la spada. Tenere a freno la lingua è l’obiettivo di queste giornate in cui in amore i Gemelli avrebbero tutto da perdere e nulla da guadagnare.

