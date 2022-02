A volte capita che fin dal mattino abbiamo voglia di un cibo e il pensiero ci accompagna per tutto il giorno. Quasi lo assaporiamo con la mente e non vediamo l’ora di acquistarlo oppure di tornare a casa e cucinarlo. Può trattarsi di un piatto di pasta, di un secondo di carne, magari di un pesce fritto o al cartoccio. Per placare la fame in attesa di gustarlo a tavola, a casa o al ristorante, possiamo mangiare degli snack, della frutta o mandorle e noci. Tra i desideri più frequenti, però, ci sono quelli rivolti ai dolci. Possano essere cioccolatini, pasticcini, dolci ripieni o frittelle, fino ad arrivare a delle torte farcite, ciò che è zuccherato ci attrae fin da piccoli.

Se si vuol preparare qualcosa e si ha tempo a disposizione, dando una ripassata agli ingredienti, se ne manca qualcuno, possiamo recarci al supermercato e prendere tutto ciò che serve. In questo modo, fare un dolce a casa sarà facile e ci darà pure soddisfazione. Nel caso in cui, invece, purtroppo non abbiamo voglia o tempo per andare a fare un po’ di spesa, ci dovremmo arrangiare con ciò che abbiamo in dispensa. Per fortuna, però, è facile creare con pochi ingredienti comuni qualcosa di goloso.

Questo buonissimo dolce con il cioccolato con soli 3 ingredienti è senza uova né latte e senza cottura in forno

Ecco un dolce semplice da preparare con pochi ingredienti, il dolce ai fiocchi di mais con cioccolato e banane. Questa ricetta, quindi, non prevede l’uso di latte, farina e uova e nemmeno si sporcheranno padelle o forno.

Ingredienti:

200 g di corn flakes;

200 g di cioccolato fondente;

2 banane.

Sbucciare le banane, tagliare a pezzi la polpa, versarla dentro al bicchiere di un mixer e frullare. Tagliare a pezzetti il cioccolato fondente e scioglierlo su un fuoco basso in un pentolino, direttamente sul fornello oppure a bagnomaria. A questo punto in una ciotola mettere i fiocchi di mais, le banane e poi versarvi il cioccolato fondente. Mescolare.

Preparare un piatto e rivestirlo con della carta forno. Poi prendere una forma per dolci ad anello di circa 16 cm di diametro e rivestirla con della pellicola trasparente. Se non si ha l’anello in acciaio, utilizzare una piccola teglia e foderarla con la pellicola. Ora prendere il composto e versarlo nel contenitore. Far solidificare in freezer per un’ora e poi sformare su un piatto da portata. Questo buonissimo dolce con cioccolato può essere decorato con dei confettini colorati oppure del cocco rapè.