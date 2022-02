Secondo gli esperti, i topi non andrebbero mai in letargo. Però, col freddo, rallenterebbero la loro presenza, diminuendo l’attività. Un po’ come accade ad altri esemplari del regno animale. Quindi, se abbiamo tirato il fiato in questi mesi, attenzione che il rialzo delle temperature, potrebbe riproporre il problema. Soprattutto se abitiamo in campagna, abbiamo un giardino, confiniamo con del verde selvaggio. Prima di chiamare una ditta di disinfestazione, senza nulla togliere al loro prezioso lavoro, cerchiamo di capire, se non riusciamo a eliminare il problema, se qualche metodo antico potrebbe funzionare. A maggior ragione, se nel nostro giardino girano bambini e animali domestici.

Uno dei sistemi più antichi per allontanarli

Il difficilissimo rapporto tra uomo e topi è millenario. E se pensiamo a tutte le malattie che ha portato questo roditore, possiamo ben capirne il perché. Sin dall’antichità, quando non esistevano i mezzi moderni ed efficaci, la menta era una barriera naturale utilizzata dall’uomo. Addirittura, chi ha fatto il boyscout, potrebbe avere imparato questo trucchetto. Quando, infatti si facevano i ritiri in montagna, In qualche baita sperduta, poteva esserci il problema topi. Ancor di più se dormivamo all’aperto nelle tende. Ecco, e un sistema abbastanza efficace, era quello di spargere del dentifricio alla menta davanti ai passaggi. Un profumo che a noi piace molto, ma ai roditori darebbe invece molto fastidio.

Se non riusciamo a eliminare il problema dei topi ecco 2 sistemi naturali diversi dal solito e non nocivi per allontanarli definitivamente

Con il risvegliarsi della primavera, torneranno in giro anche i topi. Quindi, facciamo molta attenzione soprattutto a questi nascondigli che loro prediligono:

legnaie e casette degli attrezzi;

garage e box auto;

locali e caldaia e simili.

Soprattutto per questi ultimi, che spesso fanno accedere direttamente a casa, facciamo attenzione che non ci siano buchi e vie d’ingresso. Oltre al sopracitato dentifricio, esiste un altro prodotto che utilizziamo in casa quasi tutti e che li infastidisce particolarmente. Parliamo dell’olio essenziale di eucalipto, dal profumo molto intenso, anche per noi, ma che irrita l’olfatto dei topi. Ricordiamo, infatti che questi fastidiosissimi roditori, ci vedono poco e si orientano tantissimo col naso. E, proprio l’eucalipto, sarebbe un deterrente naturale di successo. Se il problema dovesse persistere, allora rivolgiamoci a degli specialisti, per evitare una vera e propria invasione. Non solo i topi, ma anche la muffa minaccia la nostra casa, e, per questo ecco i suggerimenti della Redazione nell’approfondimento.

