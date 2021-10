Si sa, la ruota della fortuna gira e non guarda in faccia nessuno. L’oroscopo ci aiuta un po’ a interpretare la sua direzione così da farci trovare preparati. Adesso, un nuovo mese volge al termine e i pianeti portano buone notizie a diversi segni che probabilmente non vedono l’ora che ottobre finisca.

Altri ancora continueranno a cavalcare l’onda della buona sorte, poiché potrebbe essere è in arrivo tanto denaro e grandi soddisfazioni per questi fortunati segni zodiacali. Non solo, ma altri segni potranno godere finalmente di un periodo positivo, una volta superate alcune difficoltà.

Qualche difficoltà per poi vedere il sereno

Cominciamo proprio dai segni per i quali novembre non sarà proprio rose e fiori. Alla fine, però tutto andrà per il meglio portando soddisfazioni al lavoro, come per i Pesci e per i Toro. Entrambi avranno prima qualche problema da risolvere, soprattutto per quanto riguarda l’ambiente lavorativo e le questioni burocratiche. Fortunatamente, la fine del mese riporterà un po’ di calma permettendogli di continuare a fare bene il loro lavoro. Anche la Vergine dovrà affrontare diverse difficoltà, ma alla fine tutto cambierà in meglio, e vivrà periodi più rosei.

In arrivo tanto denaro e grandi soddisfazioni per questi fortunati segni zodiacali

Passiamo adesso a quei segni che saranno davvero baciati dalla fortuna. Tra questi c’è il Capricorno, a cui Venere strizza l’occhiolino sia in amore che al lavoro. Questo pianeta gli darà tanta energia, anche fisica, e la fortuna lo farà sentire come se niente potrebbe andare storto.

Il lavoro porterà grandi soddisfazioni, anche al portafoglio. Forse questo è il momento per concedersi qualche capriccio o realizzare qualche progetto. Chissà magari potrà finalmente realizzare quell’investimento che tanto desiderava fare.

Senza dubbio, novembre è il mese anche dello Scorpione; sarà sempre il pianeta Venere in parte responsabile. Anche lui sentirà dentro una grande forza, tanto che i problemi giornalieri gli sembreranno dei semplici sassolini sul cammino verso il successo. Gli sforzi e il suo instancabile impegno verranno finalmente ripagati, anche dal punto di vista finanziario. Che si è arrivato anche per lo Scorpione il momento di togliersi qualche sfizio?

Concludiamo la nostra lista dei segni fortunati di novembre con i Gemelli. Questo sarà un momento fruttuoso per i suoi progetti, soprattutto per mettere le basi di quelli futuri. Poi ci sono Giove e Saturno che potrebbero far cadere una piccola cascata di denaro nelle sue tasche. I progetti ambiziosi dei Gemelli però non finiranno di portare soddisfazioni e potrebbero esserci delle grandi novità sul piano professionale.

