La ruota della fortuna continua a girare a beneficio di alcuni e a scapito di altri. Questa settimana in particolare è all’insegna dell’amore, ma purtroppo non tutti godono del favore degli astri. È in arrivo una settimana difficile ricca di sfide al portafoglio per questi 5 segni zodiacali che stiamo per elencare. Per lo più le difficoltà che dovranno affrontare non porteranno gravi conseguenze anche nelle settimane successive. Allo stesso tempo potrebbero creare stress e malumori sia nella vita di coppia che al lavoro. I seguenti segni, quindi, farebbero bene a procedere con cautela almeno per i prossimi 7 giorni.

Andiamo per ordine e cominciamo con il segno del Cancro. Questo lunedì porta con sé un’energia media, senza eventi rilevanti. Da martedì invece la faccenda si complica a causa di una luna e di un Plutone avversi. L’aggressivo terzetto di Sole, Mercurio e Marte porterà tensioni sia in famiglia che al lavoro, soprattutto per gli imprenditori. La conseguenza principale è uno stress costante, che fortunatamente sabato darà un po’ di tregua.

Mentre gli altri segni si godono una settimana di amoreggiamenti, il Vergine sarà piegato dalla malinconia. Magari la sua relazione non va come deve oppure è terminata lasciandogli solo dei ricordi. Come se non bastasse, tra giovedì e venerdì potrebbero presentarsi dei problemi al lavoro o dei problemi di salute. Purtroppo, si preannunciano anche spese impreviste per la casa, per la salute o la famiglia. Dopo una settimana del genere non c’è da stupirsi che il weekend sia all’insegna del malumore.

Arrivano delle spese importanti

Il Sagittario potrebbe avere l’illusione che questa sia una settimana fortunata, dal momento che il lunedì gli è favorevole. Da martedì in poi invece dovrà fare, letteralmente, i conti con delle spese che forse non erano proprio necessarie. Fortunatamente, gli affari vanno bene e potrebbero anche portarci delle piacevoli sorprese.

Anche il lunedì del Capricorno è la calma prima della tempesta. Le sfide al lavoro diventeranno sempre più impegnative e sembra andare tutto storto. Dovrà affrontare delle spese importanti, ma che miglioreranno le sue condizioni. Attenzione però, bisogna concentrarsi solo sulle spese necessarie e non cedere alle tentazioni. Piuttosto rilassiamoci con qualche attività stimolante nel fine settimana.

Concludiamo con un segno che vedrà un inizio settimana difficile. Le pene d’amore gli impediranno di concentrarsi, portandolo a dimenticare con uno shopping sfrenato. Questi sono i Pesci, sognatori impenitenti. I loro progetti però potrebbero non trovare subito approdo a causa di alcune difficoltà economiche. Chissà che non arrivi qualche brillante intuizione nel fine settimana. Chissà poi che l’oroscopo del mese non prometta prospettive più rosee.