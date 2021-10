Per mangiare bene non si devono spendere sempre grandi cifre. Siamo abituati a pensare che il pesce più buono e salutare sia sempre quello più costoso e pregiato ma, a volte, non è così.

Esistono, infatti, delle specifiche specie di pesce che, anche se normalmente sono poco considerate o reputate di “seconda categoria” possono nascondere proprietà davvero benefiche. È il caso, ad esempio, del pesce di cui parleremo oggi.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Si tratta, in particolare, di un tipo di pesce solitamente utilizzato per “fare massa” nelle fritture e spesso scartato perché considerato di scarso valore. In realtà, le proprietà nutritiva di questo pesce inciderebbero positivamente sul cuore e sulle arterie. Farebbero bene anche a ossa, denti e ai reni, ma non è tutto. Scopriamo insieme di cosa si tratta e lasciamoci sorprendere dalle inaspettate proprietà benefiche di questo pesce salutare e molto economico.

Molti lo sottovalutano ma questo pesce economico aiuterebbe la salute del cuore e delle arterie

La salute dei nostri organi interni non dipende solo dalle caratteristiche genetiche. Ciò dipende, in parte, anche dalla qualità della nostra vita e della nostra alimentazione. Per questo, è fondamentale sapere quali sono gli alimenti migliori da portare in tavola ogni giorno.

Alcuni cibi, infatti, possono avere effetti davvero dannosi sul nostro organismo. Un esempio sono questi 3 cibi da evitare per prevenire infarti e ictus più un consiglio prezioso.

Fortunatamente, però, esistono anche alimenti che fanno molto bene al nostro organismo. Il pesce azzurro, in particolare, è noto a tutti per quanto faccia bene al fisico.

Ed è l’acciuga il pesce di cui parleremo oggi. Questo pesce è uno dei più sottovalutati, eppure conterrebbe sostanze che farebbero molto bene al corpo, compresi cuore e arterie. Infatti, molti lo sottovalutano ma questo pesce economico aiuterebbe la salute del cuore e delle arterie per questo motivo.

Probabili benefici a cuore, arterie, ossa e denti

Come sottolinea Humanitas Research Hospital, le acciughe sono ricche di proteine e omega 3. Questi acidi grassi contribuirebbero alla salute, nello specifico di quella di cuore e arterie, ma non è tutto.

Le acciughe contengono calcio, prezioso per la salute di denti e ossa, e selenio, utile per le difese antiossidanti del nostro organismo. Inoltre, le acciughe apportano anche il ferro, vantaggioso per la produzione dei globuli rossi, e il fosforo. Quest’ultimo, nello specifico, sarebbe alleato anche della salute dei reni, del cuore e dei muscoli, oltre che del metabolismo. Insomma, forse molte persone non l’avrebbero immaginato, ma le acciughe sono un cibo ricco di proprietà importanti.

Avvertenze sulle acciughe

Facciamo attenzione perché alcuni alimenti possono interferire con l’assunzione di farmaci specifici. L’abbiamo detto anche quando abbiamo spiegato che chi assume questi farmaci non dovrebbe mangiare uova per non compromettere la cura.

Per quanto riguarda, invece, le acciughe, alcuni studi suggeriscono che potrebbero creare qualche problema con l’assunzione di MAO inibitori. Inoltre bisogna sottolineare che questo pesce sia fonte anche di colesterolo.

Per questi motivi, consigliamo di rivolgersi sempre al proprio medico curante per eventuali consigli su salute e alimentazione. Inoltre ricordiamo che le indicazioni sopra elencate non sostituiscono il parere di uno specialista.