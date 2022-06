L’estate entra nel vivo, anche se tecnicamente inizia il 21 di questo mese. Sicuramente è nel pieno delle sue forze non solo a livello meteo, ma anche a livello zodiacale. Le stelle prevedono grandissime soddisfazioni ed entrate copiose di denaro soprattutto per l’Ariete, ma anche per il Toro. Non tutti però avranno questa fortuna e ci sarà anche chi finirà nelle paludi dell’insoddisfazione e della iella. Qualcun altro invece, come il Sagittario, che non analizzeremo però in questo articolo, preferisce dedicarsi all’amore e alle meritate ferie. Magari programmando una bellissima vacanza low cost in un mare italiano meno affollato e più rilassante. Comunque, andiamo a vedere quali saranno i segni protagonisti nel bene del male dei prossimi giorni.

Il cambiamento desiderato spaventa il Cancro

“La fortuna aiuta gli audaci” dicevano i latini, mentre coloro che non hanno voglia di affrontare le sfide, sono nella parte bassa della classifica. È il caso del Cancro, che già da qualche settimana brontola e sbuffa perché non è contento della sua situazione lavorativa. Il problema è che non ha nessuna voglia di lanciarsi nemmeno in mezza sfida. Il cambiamento non solo lo spaventa, ma lo rende ancora più fragile. Attenzione che le stelle indicherebbero in giugno un mese proprio di rivoluzioni per questo segno. Il problema è che si tratta del classico treno che passa una volta sola, non solo nell’anno, ma anche nella vita. Il consiglio è allora quello di andare contro il proprio carattere e mettersi sulla cresta dell’onda.

In arrivo tanti guai per il Cancro mentre Mercurio porta soldi e successi all’Ariete e a questo segno super fortunato per tutto giugno

Mercurio è incaricato di portare buonissime notizie al segno dell’Ariete. Inutile stare qui a ricordare che sarà il suo anno, ma le prossime settimane potrebbero essere proprio il clou dei 365 giorni. È in arrivo una proposta lavorativa che potrebbe rivoluzionare non solo la vita professionale, ma anche quella familiare. Un’occasione talmente clamorosa, da passare una volta nella vita. A differenza del Cancro, l’Ariete che è sempre carico come una molla, non chiede altro che di lanciarsi nella mischia.

Il mese di giugno

Per coloro che saranno in vacanza per tutto il mese di giugno sono in arrivo addirittura dei soldi senza fare nulla nella pace e nel relax della spiaggia. In arrivo tanti guai per il Cancro mentre Mercurio porterà novità anche ai Pesci. Nonostante qualche difficoltà delle prime giornate di giugno, ormai passate, i Pesci sono attesi alla riscossa. Il datore di lavoro sarebbe pronto a fare un’offerta davvero allettante, sia in termini professionali che economici. Questo segno si sente al momento padrone della situazione e non si lascerà sfuggire nulle per migliorare la sua vita.

