Con questo furbo rimedio naturale possiamo allontanare ed eliminare facilmente tarme del cibo e farfalline, ma anche mosche, zanzare e formiche

L’estate è una stagione meravigliosa che porta giornate splendide e calde perfette da trascorrere all’aperto. Tuttavia, con l’aumento delle temperature vediamo comparire moltissimi insetti ed altri animali poco graditi. Questi possono rovinare i nostri momenti di relax all’aria aperta, ma anche in casa. Gli insetti cercano spesso un modo per introdursi nelle nostre case in cerca di rifugio. Una volta entrati, possono nidificare e riprodursi invadendo così i nostri ambienti. Tra gli insetti che possono darci più fastidio ci sono senza dubbio zanzare, mosche e formiche ma non sono i soli. Pensiamo ad esempio alle tarme del cibo. Hanno l’aspetto di piccole farfalline e l’abitudine di deporre le uova nelle confezioni di pasta, riso e cereali. Queste possono darci dei problemi perché invadono la nostra casa e ci costringono a sprecare del cibo. Per fortuna, ci sono dei rimedi naturali ai quali possiamo ricorrere per liberarcene una volta per tutte.

La prima cosa che dobbiamo fare dopo averle riconosciute è cercare di pulire a fondo le superfici in cui hanno nidificato. Innanzitutto, eliminiamo eventuali confezioni di cibo contaminate dalle tarme, chiudiamole in un sacchetto della spazzatura e portiamolo fuori casa. A questo punto, possiamo procedere alla pulizia degli ambienti che ci permetterà di eliminare eventuali uova ancora presenti. Consigliamo di utilizzare dei guanti durante tutta la fase di pulizia. Per pulire la dispensa usiamo una soluzione di acqua calda e sapone di Marsiglia non tralasciando nemmeno un angolo. A questo punto, possiamo realizzare un pratico repellente naturale utile a tenere lontane non solo le tarme del cibo, ma anche zanzare, formiche e mosche.

Come realizzarlo e usarlo

Alcune fragranze naturali sono insopportabili per gli insetti e quindi possiamo usarle per preparare un prodotto profumato, naturale e repellente. Tutto ciò che dobbiamo fare è unire in un vaporizzatore 3 ingredienti che molti di noi hanno già in casa. Riempiamo il vaporizzatore con mezzo litro d’acqua ed aggiungiamo 100 millilitri di aceto di mele. Le nostre nonne usavano l’aceto di mele perché straordinario per la cura del giardino e della casa. A questo uniamo anche 10 gocce di olio essenziale alla menta e 10 di olio di neem.

Con questo furbo rimedio naturale possiamo allontanare facilmente diversi tipi di insetti. Vaporizziamo questo prodotto vicino alle piante, ma anche in prossimità di porte e finestre per impedire l’accesso a questi insetti. Consigliamo di lasciare riposare il repellente per almeno 12 ore prima di utilizzarlo. Infine, possiamo bagnare un batuffolo di cotone con questa soluzione e tenerlo dentro la dispensa. In questo modo, potremo scongiurare una volta per tutte il rischio delle tarme del cibo in casa.

