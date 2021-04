L’INPS fornirà maggiori sicurezze e notevoli vantaggi a questi pensionati

L’INPS, con il messaggio n. 1526 del 13 aprile 2021, comunica le nuove funzionalità relative ai finanziamenti con cessione del quinto per pensionati e banche. Le nuove funzioni telematiche per la cessione fino al quinto delle pensioni comportano notevoli vantaggi e maggiori sicurezze per i richiedenti. L’INPS, in tal modo, fornirà maggiori sicurezze e notevoli vantaggi a questi pensionati.

Gli aggiornamenti apportati dall’INPS consentono una maggiore sicurezza tra l’istituto bancario e i richiedenti. Come nell’articolo “Mai più interessi e spese esagerate sulle cessioni del quinto delle pensioni, ecco i tassi da controllare”, tali finanziamenti hanno enormi vantaggi. Ma da oggi, sono ancora più sicuri grazie alle nuove funzioni che di seguito illustreremo.

In particolare, per migliorare e rendere più sicuri i servizi telematici sono state attivate due nuove funzioni:

visualizzazione e download dell’atto di benestare dell’INPS;

inserimento de QR code nel documento di Comunicazione digitale dell’INPS.

Per garantirne la massima fruibilità, l’INPS invita gli istituti finanziari ad illustrare ai pensionati la possibilità di ricorrere a tali servizi, anche mediante espresso avviso.

Pertanto, da oggi, i pensionati che hanno sottoscritto un finanziamento con cessione del quinto della pensione, potranno visualizzare e scaricare l’atto di benestare rilasciato dall’INPS. Infatti, il pensionato, quando consulterà il proprio cedolino dall’area MyINPS, potrà visualizzare anche il documento con i dati del contratto e il piano di ammortamento. Inoltre, nella stessa sezione dedicata, sono disponibili anche informazioni su precedenti cessioni e l’importo aggiornato della propria quota cedibile.

L’altra funzione, consiste nell’inserimento del codice QR nel documento cartaceo/digitale di Comunicazione di cedibilità rilasciato dall’Ente. Ciò consentirà al pensionato e all’operatore finanziario, autorizzato da quest’ultimo, di accedere con tablet o smartphone, alla versione digitale dei dati dei sistemi informativi dell’INPS. Quindi con il QR code si potranno collegare, in maniera univoca, le informazioni presenti negli archivi informatici dell’INPS con quelle riportate sul documento cartaceo/digitale.

In tal modo sono garantite l’autenticità e l’assenza di contraffazioni. Pertanto, con l’utilizzo di questi nuovi servizi, si potranno prevenire truffe e frodi ai danni dei pensionati e degli operatori finanziari.