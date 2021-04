Non tutti hanno la fortuna di amare il proprio lavoro. E, se ci si sente frustrati o non sufficiente appagati, forse dovremmo provare a seguire un’altra strada. E la nostra nascita, in questo caso, può davvero darci una mano.

Infatti, se siamo insoddisfatti o smarriti, il nostro segno zodiacale ci rivelerà quale lavoro è davvero quello perfetto e ideale per noi!

Iniziamo con Capricorno, Acquario e Pesci

I nati a gennaio sono laboriosi e determinati. Quindi, un lavoro ideale per loro potrebbe essere quello connesso con l’educazione scolastica, la biologia o la ragioneria. L’Acquario, data la sua intelligenza e voglia di scoprire, sarebbe perfetto per la ricerca, le immersioni e la marina. I pesci, invece, inguaribili sognatori dello zodiaco, devono poter essere liberi di vedere il mondo con i loro occhi creativi. Non possono, quindi, intraprendere lavori con orari troppo restrittivi. Un impiego legato all’arte, alla scrittura o alla musica sarà davvero azzeccato.

Continuiamo con Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Impulsivo e testardo, l’Ariete è perfetto per un ruolo che prevede di lottare. Perciò, il successo nelle professioni sociali è davvero assicurato. Il Toro, invece, tende ad essere più attento e calmo. Per questo motivo, un ruolo come diplomatico o come banchiere potrebbe essere la scelta giusta. I Gemelli farebbero bene a puntare sulla radio e sulla comunicazione, data la loro capacità nell’attirare attenzione e la loro spiccata intelligenza. E, infine, il Cancro sarà sicuramente a suo agio, come i Pesci, in una carriera artistica, data la sua infinita immaginazione. Oppure, potrà optare anche per un ruolo nel mondo del commercio.

Passiamo poi a Leone, Vergine e Bilancia

Il Leone è il re della foresta, e quindi vorrà mantenere ruoli molto alti anche nel lavoro. Per questo motivo, la scalata nelle grandi aziende e nelle prestigiose società sarà davvero il posto giusto. La Vergine, invece, precisa e puntuale, sarà perfetta per il campo della scienza e dell’ingegneria, che le potrà portare grandi soddisfazioni. Concludiamo con la Bilancia, che starebbe benissimo nel campo della comunicazione, dato il suo equilibrio e la sua naturale predisposizione a piacere alle persone.

Infine, abbiamo Scorpione e Sagittario

Lo Scorpione è un segno complesso, pieno di passione ma anche scontroso a volte. Per questo, può ricoprire sicuramente ruoli che richiedono tanta determinazione. Quello della medicina è sicuramente il più adatto. Infine, i Sagittari, grazie alla sua capacità di esprimere le proprie sensazioni e coinvolgere chi ha di fronte, sarà davvero strepitoso nella recitazione. Ma, se questo non dovesse convincerli, potranno optare anche per ruoli in relazioni pubbliche, molto adatti al loro carattere.

Dunque, se siamo insoddisfatti o smarriti, il nostro segno zodiacale ci rivelerà quale lavoro è davvero quello perfetto e ideale per noi. Cerchiamo di basarci su ciò che vogliamo davvero, ovviamente, ma al tempo stesso prendiamo spunto. Il consiglio che ci dà il nostro segno potrebbe essere quello giusto!

