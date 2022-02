In arrivo fortuna e soldi o possibili vincite al gioco secondo l’oroscopo di marzo per questi 2 segni zodiacali

In astrologia non sempre è univoco il rapporto tra pianeti e segni zodiacali. A volte, infatti, divergono le interpretazioni sull’influenza delle stelle nelle varie case zodiacali.

Detto ciò, abbiamo chiesto agli esperti in quali segni dimoreranno i pianeti della fortuna (eventualmente anche al gioco) nel prossimo mese di marzo. Abbiamo scoperto che sono in arrivo fortuna e soldi o possibili vincite al gioco ai nati sotto queste stelle. Vediamo di chi si tratta.

Marzo alle stelle secondo l’oroscopo per il Capricorno

Un segno super protetto dalle buone stelle dovrebbe essere quello del Capricorno. Venere e Marte nel segno fino al 7 del mese si aggiungono all’influsso di Mercurio e Giove in seconda casa. Insomma, tutte le faccende legate ai soldi (in entrata e in uscita) risulteranno dominanti nei prossimi 31 giorni.

La presenza di Venere e Marte porta a considerare che ci saranno molte cose da sistemare in ambito familiare e che riguardano il denaro. Può trattarsi di spese più importanti e sulle quali non c’è unità di vedute, oppure di piccoli lavori e/o investimenti da effettuare. Il cielo astrale è tuttavia benigno per cui dovrebbe essere abbastanza facile trovare la quadra con un coniuge, un genitore, un figlio.

La presenza di Mercurio in Acquario fino al 10 del mese protegge le finanze, le entrate di denaro e i guadagni in generale. Considerato il delicato periodo di guerra che stiamo vivendo, ecco come gestire i soldi sul conto e gli investimenti in banca effettuati.

Molto bello e positivo, infine, il cielo della fortuna, delle vincite e delle scommesse in generale. L’influsso combinato di Venere e Marte a quello di Mercurio e Giove in seconda casa, predispone a possibili colpi di fortuna. Più in generale, è il tempo di osare, di uscire dal guscio e di dare vita ai vari progetti, professionali e non.

In arrivo soldi e possibili vincite al gioco secondo l’oroscopo di marzo per questi 2 segni zodiacali

Un altro segno particolarmente super fortunato dovrebbe essere quello dei Pesci. A marzo, infatti, si assisterà alla congiunzione tra Mercurio e Giove venerdì 11. A risultare avvantaggiate saranno le sfere lavoro e denaro a 360°, al cui cospetto la sfera della fortuna non brillerà di luce speciale.

Largo spazio, quindi, a nuove proposte commerciali, alla chiusura di nuovi affari, un contratto, l’affitto di un immobile o l’acquisto di un’auto nuova. Risulterà molto fortunata anche la ricerca un nuovo lavoro, sia per chi è disoccupato sia per chi ne intende sostituire l’attuale occupazione. Al riguardo, abbiamo già visto quali sono i 7 lavori senza laurea che risulteranno molto ricercati nel corso del 2022.

Più in generale, sul fronte denaro e professione le chiamate e le belle novità sono attese soprattutto dal 20 marzo in poi.

