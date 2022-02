Gli agrumi e, in particolare, le arance sono i frutti più apprezzati e consumati durante il periodo invernale.

La loro bontà unita al fatto che sono ricchi di elementi benefici come, ad esempio, vitamine e fibre le trasformano in grandissime protagoniste.

Tutti gli agrumi sono caratterizzati dalla presenza di una scorza che andrà rimossa prima del consumo.

In molti tendono a gettare via questa scorza senza, però, sapere che può davvero essere utile riutilizzata in cucina.

Potrà, infatti, essere sfruttata in molti modi sia fresca che essiccata. In casa potrà essere utile sia come tisana o infuso che come nutrimento per le piante. Oltre alla scorza, poi, si potranno sfruttare anche le foglie da raccogliere poco dopo la fioritura.

Invece di gettarle via ecco come dovremmo riutilizzare le bucce dell’arancia con questi intelligenti rimedi della nonna

Con la parte arancione della scorza dell’arancia si potrà realizzare una deliziosa tisana utile per contrastare i problemi addominali.

Prepararla sarà semplicissimo, infatti sarà sufficiente fare bollire dell’acqua e aggiungere tre o quattro pezzetti di scorza.

Il tutto dovrà essere lasciato riposare per una decina di minuti prima di essere filtrato e consumato. Si potrà anche aggiungere un cucchiaino di miele per rendere più dolce e piacevole la tisana.

Potranno anche essere sfruttate per pulire fornelli e pentole in rame.

Un utilizzo insolito che pochi conoscono ma che farà splendere i nostri utensili come non mai.

Inoltre, questa parte sempre snobbata potrà essere messa in infusione in acqua bollente e utilizzata come concime per le piante.

Un nutrimento naturale che permetterà di sfruttare al massimo tutte le proprietà della nostra arancia.

Foglie

Non solamente la scorza ma anche le foglie dell’arancia possono essere utilizzate per preparare degli infusi.

Sarà sufficiente raccoglierle e farle essiccare per poterle utilizzare in caso di necessità. Sono molto utili per contrastare i dolori di stomaco ma anche l’ansia e lo stress.

Sarà sufficiente unire un cucchiaino di foglie secche in una tazza di acqua bollente per circa un quarto d’ora. Ottima da consumare alla sera prima di coricarsi nel caso di mal di stomaco.

Si tratta di rimedi naturali che possono alleviare i sintomi di alcuni disturbi molto diffusi. Tuttavia se dovessero persistere si consiglia di consultare un medico che saprà fare una diagnosi e darci un responso preciso.

Quindi invece di gettarle via ecco come dovremmo riutilizzare le bucce d’arancia.