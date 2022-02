Per compilare una lista della spesa ragionata è necessario dividere i pasti da consumare in tre momenti che sono colazioni e spuntini, pranzi e cene.

Sfruttando i vari volantini dei supermercati presenti sul territorio, 7 colazioni e 14 spuntini per 2 persone necessitano orientativamente di 15 euro di cui 6 euro da spendere per la frutta e 9 euro per le colazioni. La lista da seguire prevede queste voci.

Latte 1,80 euro;

tè 2 euro;

fette biscottate 0,90 euro;

caffè 1,70 euro;

marmellata 1,49 euro;

biscotti 1,49 euro;

banane 1,29 euro al kg;

mele 1,79 euro al kg;

ananas 1,19 euro;

arance 1,79 euro.

Detersivi e primi piatti

È possibile organizzare menù settimanali rispettando un regime dietetico equilibrato e mantenendo contenuti i costi grazie ai prezzi bloccati dei diversi volantini a disposizione.

Per i detersivi per esempio il budget richiesto è all’incirca di 5 euro, possiamo infatti trovare prodotti per piatti, lavatrice, pavimenti e bagno a 1 euro l’uno.

Cucinare 4 volte la pasta con un menu che prevede linguine al limone, spaghetti al pomodoro, tortellini con sugo e spaghetti con le zucchine ci costa in totale circa 10,27 euro.

Pasta 0,79 euro per 250 g;

tortellini 1,25 euro per 250 g;

1 pelato 1,79 euro;

limoni 1,79 euro al kg;

grana 2 euro per 100 g;

zucchine 2,65 euro al kg.

Altri 3 pranzi possono comprendere zucchine e patate al forno, broccolo in vapore e una crema di piselli per una spesa che si avvicina ai 5 euro.

Patate 1,99 euro per 2 kg;

1 broccolo romano 1,29 euro;

piselli surgelati 1,75 euro per 450 g.

È possibile organizzare menu settimanali super economici per 2 persone spendendo 50 euro con questa lista della spesa completa di detersivi

Acquistando 1 kg di pollo per una spesa di 3 euro e 600 g di arista per 5,46 euro possiamo cucinare 5 cene aggiungendo i finocchi e la rucola come contorno. Altre 2 cene possono comprendere le lenticchie e i medaglioni di patate con spinaci per un totale che si aggira sui 4euro.

Concludiamo la lista con alcune cose che non possono mancare in casa e a cui possiamo dedicare altri 8 euro.

Acqua 1,50 euro per 6 bottiglie;

carta igienica 1 euro;

sapone liquido 1 euro;

infusi 3,10 euro;

cioccolata fondente 0,79 euro.

Siamo riusciti a stare sotto il budget previsto di 50 euro, dunque è possibile organizzare menu settimanali con pochi euro. Eventualmente, possiamo utilizzare il margine residuo per aggiunte o variazioni che tengano conto delle diverse necessità.