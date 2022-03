È evidente come ci siano diversi concorsi a cui poter accedere. Informandosi e tenendosi aggiornati, infatti, sarà semplicissimo notare che si può partecipare a diversi bandi, alcuni davvero interessanti. Gli iter di iscrizione e partecipazione offerti da Enti, aziende e Stato sono all’ordine del giorno e sono facilissimi da seguire. Basterà capire a quali concorsi poter accedere secondo le credenziali e i requisiti richiesti. E, in un secondo momento, prepararsi per le prove previste da ogni bando che ha suscitato un certo interesse.

Concorsi e bandi in arrivo e in scadenza, ecco alcune informazioni che potranno tornare utili riguardo a contratti e posti in arrivo

Come appena accennato, ci sono diversi bandi a cui è ancora possibile accedere, che certamente hanno suscitato l’interesse di molti. Alcuni, tra l’altro, li avevamo già presentati in passato. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo presentato il concorso indetto dall’Agenzia delle Entrate per un bando che prevede l’assunzione a tempo indeterminato di 2.660 funzionari. Oppure, in un altro articolo, avevamo spiegato la procedura per 100 posti di lavoro, sempre a tempo indeterminato. Oggi, invece, ci concentriamo sul Concorso Allievi Finanzieri, che darà l’accesso alla carriera nella Guardia di Finanza e a cui possono accedere i volontari delle Forze Armate con licenza media. Il bando è aperto anche ai civili, purché in possesso di un diploma.

In arrivo contratti a tempo indeterminato anche solo con la licenza media o con il diploma per questo bando atteso da tantissimi

Il Concorso Allievi Finanzieri rilascerà il bando nel mese di maggio o di giugno di quest’anno, dove saranno indicati anche i posti disponibili per i contratti a tempo indeterminato offerti. Per candidarsi, bisognerà essere maggiorenni e non superare i 26 anni di età. A poter accedere, anche i civili con un diploma di istruzione secondaria, che potranno candidarsi per alcuni ruoli a tempo indeterminato e pieno. I volontari delle Forze Armate, invece, come già specificato, potranno presentarsi anche solo con il possesso di una licenza media. Le prove previste saranno di preselezione, di valutazione fisica, di idoneità psicofisica, attitudinale e si terrà conto anche dei titoli presentati. Nella prova scritta iniziale ci saranno risposte multiple riguardo cultura generale. Per la prova fisica, invece, verrà valutato in primis il salto in alto, poi la corsa piana di 1.000 metri e successivamente la resistenza durante i piegamenti sulle braccia.

Inoltre, si dovrà sostenere una prova a scelta tra il nuoto in stile libero dei 25 metri e una corsa piana di 100 metri. Dunque, ora sappiamo che sono in arrivo contratti a tempo indeterminato anche solo con diplomi o licenze medie. Quando il bando del concorso verrà reso pubblico (come già sottolineato, nei mesi di maggio o giugno), si avranno più informazioni utili riguardo le scadenze e le modalità con cui inoltrare la domanda.