Concorsi e bandi pubblici possono essere un ottimo modo per entrare a far parte del mondo del lavoro o per ottenere un ruolo da sempre desiderato. Dunque, conoscere il maggior numero di concorsi aperti in questo momento potrà sicuramente esserci utile. Sapendo a quali bandi possiamo partecipare, infatti, sarà più semplice informarsi e inviare le domande con tutti i requisiti e i documenti necessari.

I concorsi più recenti, ecco i bandi che potrebbero interessare molte persone e i requisiti per accedervi

In passato, avevamo già parlato di alcuni concorsi sicuramente interessanti, che potrebbero catturare l’attenzione di diverse persone. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo presentato le condizioni di un bando che concede 100 posti di lavoro anche solo per diplomati. La scadenza, prevista per il 31 di questo mese, dovrà essere rispettata con l’invio della domanda. Oppure, anche in un altro articolo, avevamo avvisato invece dell’annullamento di un concorso che sicuramente aveva catturato l’interesse di molti. Ma, in questo modo, c’è anche la consapevolezza di potersi concentrare su altri bandi. Oggi parliamo di uno in particolare proposto dalla Agenzia delle Entrate.

Sono ben 2.660 contratti a tempo indeterminato anche con diploma in arrivo previsti dall’Agenzia delle Entrate con un concorso che aprirà a breve

Il concorso, messo in atto dalla Agenzia delle Entrate, prevede 2.660 contratti a tempo indeterminato divisi nei seguenti ruoli:

100 per funzionari tecnici, cui si potrà accedere con Laurea in Architettura o Ingegneria;

60 per assistenti informatici, cui si accederà con Diploma di scuola secondaria di secondo grado;

2.000 per funzionari amministrativi, con Laurea giuridico-economica o aziendale;

500 per assistenti tecnici, per cui potrebbe esserci bisogno di laurea.

Ci saranno prove diverse, una attitudinale, una che si baserà su pratica e teoria e un’altra tecnico-professionale. Le materie previste coinvolgeranno logica, conoscenza dei termini e del vocabolario, capacità matematiche che si concentreranno anche su aritmetica e algebra. Inoltre, ci saranno anche delle materie deduttive e visive. Per maggiori informazioni, sarà necessario attendere l’uscita del bando, previsto per i primi mesi del 2022. Dunque, ora lo sappiamo. Sono ben 2.660 contratti a tempo indeterminato, anche solo con un diploma per il ruolo di assistente informatico, previsti da questo concorso che aprirà a breve. Sicuramente, appena l’Agenzia delle Entrate comunicherà le date di apertura del bando, molti saranno già pronti e saranno consapevoli di cosa fare per poter accedere alle prove e, in caso, al contratto a tempo indeterminato.