Sappiamo bene quanto l’alimentazione possa influenzare la nostra salute. I cibi, infatti, contengono proprietà benefiche che possono diventare amiche del nostro organismo, tanto da proteggerlo. In particolare, nella lista dei cibi amici, troviamo sicuramente il pesce. Fonte di omega 3 e di vitamine, questo alimento in particolare può favorirci in tantissimi aspetti della nostra salute.

Il pesce, un validissimo alleato della salute che può sicuramente fare molto per il nostro organismo su diversi fronti

Sappiamo, quindi, quanto il pesce possa apportare degli effettivi benefici al nostro organismo. Ci sono, infatti, diverse proprietà che contiene che potrebbero tornare molto utili alla nostra salute. E, quindi, dovremmo tentare di sfruttarle al massimo. Di alcune, tra l’altro, avevamo anche già parlato in passato. In questo nostro precedente articolo, per esempio, avevamo visto come questa specifica tipologia di pesce potrebbe aiutarci a ridurre significativamente il colesterolo cattivo, proteggendo così anche la nostra salute cardiovascolare. Oppure, in un altro articolo ancora, avevamo evidenziato le proprietà benefiche dell’aragosta, che molti davvero non conoscono. Dunque, come è evidente, il pesce in generale è un grandissimo amico della nostra salute. Ma dobbiamo comunque andarci piano. Infatti, alcune tipologie nello specifico potrebbero essere non ideali, soprattutto quando parliamo di colesterolo.

Spesso è l’alleato principale della nostra salute ma attenzione a questo specifico pesce perché pochi lo sanno ma contiene alte quantità di colesterolo

In questo caso, vogliamo concentrarci su un pesce di acqua dolce che sembrerebbe non essere esattamente l’ideale quando si parla di livelli di colesterolo. Stiamo parlando del salmerino, una vera delizia che in questo caso, purtroppo, non andrebbe consumata in quantità eccessive. Il salmerino presenta indubbiamente delle ottime qualità, di cui è giusto parlare. Questo pesce, infatti, si presenta come una grande fonte di proteine, dunque può essere utile all’organismo, senza ombra di dubbio. Al tempo stesso, però, i grassi saturi che contiene potrebbero diventare un problema, soprattutto per chi ha problemi di colesterolo. Questo pesce, infatti, tende ad aumentarne i livelli nel sangue e, proprio per questo motivo, gli esperti di Humanitas ne consigliano un consumo ridotto.

Pare che l’apporto quotidiano, infatti, non dovrebbe superare mai i 2 grammi. Quindi, sappiamo che il pesce spesso è l’alleato principale della nostra salute, ma in questo caso sarebbe meglio informarsi prima e parlare con un esperto. Dato che si potrebbe presentare questo problema, prima di comprarlo o di eliminarlo dalla nostra tavola, confrontiamoci assolutamente con il nostro medico di fiducia.

