Se c’è un problema comune con i calzini bianchi, è che se li teniamo tutta la giornata, la parte inferiore diventerà nera. E allora li mettiamo in lavatrice, ma nulla da fare. Questi continuano a essere sporchi di nero sotto. Un nero che sembra quasi impossibile da rimuovere. Un nero che si è fuso con le fibre del tessuto, che nemmeno una lavatrice a 90 gradi riesce a togliere.

Abbiamo già visto alcuni metodi per farli tornare bianchi, come quello di metterli in ammollo nel sapone di Marsiglia. Questo metodo potrà andare bene per calzini non tanto sporchi. Ma, se sono neri come il carbone, ci rimane una cosa sola da fare. Buttarli? Assolutamente no, possiamo ancora salvare i nostri calzini e farli tornare di un bianco splendente. Magari non torneranno bianchi come quando li abbiamo acquistati, ma ci avviciniamo molto al colore originario. E come possiamo fare?

Per calzini bianchi ormai neri dallo sporco ecco come possiamo lavarli e sbiancarli in poche mosse

Il modo in cui possiamo lavare e far tornare i nostri calzini dal nero al bianco, in realtà, è molto facile. E richiede un solo ingrediente che dovremmo già avere in casa perché spesso lo usiamo per altri capi.

Quello da fare è prendere una bacinella d’acqua. Qui mettiamo i nostri calzini e un misurino di candeggina delicata. La candeggina delicata non è la stessa che usiamo per pulire, ad esempio, il terrazzo oppure per sbiancare il water. La candeggina delicata è fatta apposta per i tessuti. E non dobbiamo ovviamente esagerare.

Quindi un misurino di candeggina delicata e 5 litri di acqua. Se abbiamo una bottiglia di vetro da 1 litro, basterà riempire quella 5 volte e abbiamo i nostri litri. Altrimenti potrebbe essere complicato misurare 5 litri dal rubinetto.

Ora aspettiamo circa un’ora

Lasciamo in ammollo i nostri calzini per un’ora. Al termine dell’ora prendiamoli e mettiamoli in lavatrice. Questo elettrodomestico farà il resto, ovvero continuerà il lavaggio e renderà i nostri calzini ancora più bianchi. Ed ecco che da neri i nostri calzini sono tornati bianchi. Una metodo veramente facile che in poco tempo permette di far tornare i calzini del loro colore originale. Anche perché nessuno vuole avere i calzini neri e sporchi. E allora per calzini bianchi ormai neri dallo sporco ecco cosa possiamo usare.

Lettura consigliata

Con puzza di fogna o di pipì nel water ecco come eliminare i cattivi odori dal bagno