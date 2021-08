Sin da bambini, siamo abituati a mangiare gli involtini in tantissimi modi: di carne, di pollo, di pesce e addirittura di verdure. Tantissimi modi e tutti buonissimi, ma spesso difficili da preparare. Sì, perché gli involtini richiedono normalmente tempo e fatica, oltre che diversi ingredienti. Ma siamo sicuri che sia sempre così difficile e non ci sia un modo semplice e veloce per renderli gustosi e realizzarli in pochi minuti? Noi della Redazione abbiamo pensato ad una ricetta appetitosa, che allieterà le nostre cene e non ci terrà incollati ai fornelli per ore ed ore. Una ricetta con ingredienti classici, ma a cui si aggiunge un tocco di originalità che renderà tutto sfizioso ed estremamente saporito. Scopriamo subito di cosa si tratta e vediamo come trasformare i nostri pasti da un momento di nutrimento ad una vera e propria esperienza sensoriale.

Impossibile resistere agli involtini di carne magra con l’aggiunta di questo ingrediente segreto

Per preparare 5 involtini, ci serviranno:

5 fettine sottili di vitello;

5 fette di formaggio filante;

5 fette di prosciutto cotto o fesa di tacchino;

100 ml di birra bionda (il nostro ingrediente segreto);

farina e olio q. b.

Innanzitutto, stendiamo le fettine di vitello e assottigliamole il più possibile aiutandoci con un batticarne. Dopo di ciò, stendiamo sulla carne prima una fetta di formaggio e poi una di prosciutto o di fesa e arrotoliamo il tutto. Chiudiamolo con uno stuzzicadenti e passiamolo integralmente nella farina. A questo punto, mettiamo gli involtini in una padella su cui avevamo precedentemente versato dell’olio e versiamo la birra. Lasciamo cuocere per circa 20 minuti a fuoco lento e utilizzando un coperchio. Impiattiamo e la cena è pronta!

