Nel periodo estivo può capitare che, per via del caldo, sia sulle piante da interni che nell’orto si sviluppino insetti e afidi.

Sono piccoli animali di colori che variano dal verde al giallo fino al marrone o al nero, solitamente li si nota ammassati sui germogli.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Sono insetti capaci di pungere i tessuti e succhiarne la linfa come nutrimento.

Dopo essersi nutriti secernono una patina trasparente, chiamata melata, su questa patina con il tempo si sviluppano le fumaggini.

Una pianta colpita da questi insetti andrà incontro a un rapido deperimento, si indebolirà e si seccherà.

Per questo motivo è importante correre ai ripari appena si nota la presenza di questi insetti.

In un precedente articolo si era trattato di un interessante rimedio per eliminare le formiche dalle piante di zucchine.

Oggi si andrà a trattare di un modo per allontanare insetti e afidi dalle nostre piante in modo naturale e non tossico.

Per eliminare definitivamente afidi e insetti da orto e zucchine basta questo economico ingrediente naturale

Un modo interessante per eliminare questi insetti in modo naturale è dato dai macerati. I macerati più diffusi sono quelli di ortica e di peperoncino.

Tuttavia, è possibile utilizzare anche l’aglio. Per eliminare definitivamente afidi e insetti da orto e zucchine basta questo economico ingrediente naturale.

Il macerato d’aglio si prepara lasciando in infusione per circa tre giorni 10 grammi di aglio finemente tritato in un litro di acqua.

Il tempo di infusione è fondamentale perchè permette all’aglio di rilasciare i principi attivi che avranno funzione repellente contro gli insetti.

In seguito, filtrare il tutto e riempire un nebulizzatore utile per spruzzare sule foglie delle piante.

Importante ricordarsi di procedere nelle ore serali o, comunque, in quelle meno calde della giornata.

Un litro di macerato è sufficiente per trattare una pianta di medie dimensioni. Si consiglia di effettuare il trattamento all’aperto dal momento che il macerato di aglio non ha un buon odore.

Tuttavia, se l’infestazione è ridotta si potrà anche procedere rimuovendo gli insetti utilizzando del cotone inumidito. In alternativa si potrà mettere la pianta sotto ad un getto di acqua utile per allontanarli.