La vita frenetica di tutti i giorni non ci permette di stare ai fornelli per ore ed ore, specialmente durante la settimana. Inoltre, le belle giornate ci fanno venir voglia di uscire e di stare all’aria aperta più che di passare il tempo in cucina. Come non pensare poi all’afa dei mesi di luglio e agosto che certamente non ci invogliano ad accendere il fornello. Insomma, comunque la mettiamo, d’estate le parole d’ordine in cucina sono velocità e freschezza. Tuttavia, non vogliamo rinunciare ad organizzare una bella cena tra amici, magari sul nostro balcone o in soggiorno col refrigerio dell’aria condizionata.

Consapevoli delle esigenze dei nostri Lettori, noi della Redazione abbiamo pensato ad un antipasto per le cene in compagnia, pronto in dieci minuti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Un antipasto veloce e delizioso con questi involtini freddi pronti in 5 minuti

Gli involtini sono un alimento molto versatile, che ben si presta ad esser presentato come antipasto o come secondo piatto.

Di carne, di pollo o di pesce, in qualsiasi modo sono ottimi e molto apprezzati anche dai più piccoli per la loro morbida consistenza.

Gli involtini che vogliamo suggerire oggi, però, non necessitano del forno o di alcun tipo di padella. Si tratta infatti degli involtini di prosciutto ripieni di vari tipi di formaggio o di maionese.

Vediamo alcune possibili combinazioni e suggerimenti per una portata fresca, veloce e soprattutto deliziosa.

Alcune idee

Per preparare gli involtini di prosciutto ci serviranno alcune fette di cotto ed un ripieno a nostra scelta. Potremmo pensare alla ricotta o a del formaggio caprino o spalmabile come il Philadelphia, magari da condire con pezzettini di olive e della menta. Basta riempire le fette di prosciutto, condirle con un filo d’olio e decorarle con uno stuzzicadenti.

Si potrebbe optare anche per l’insalata russa, tipico e classico condimento di questo invitante manicaretto.

Un antipasto veloce e delizioso con questi involtini freddi pronti in 5 minuti e perfetti per una cena o un pranzo con amici e parenti. In dieci minuti e con pochissimi ingredienti, il risultato sarà assolutamente eccellente.