L’estate è decisamente il momento in cui i nostri piedi possono prendere aria dopo i mesi invernali. Tante lunghe giornate rinchiusi tra calzini e scarpe con pochissimi spazi di meritata libertà. Eppure, come sostengono tutte le filosofie orientali, dovremmo camminare scalzi più tempo possibile. Cosa ovviamente non facile soprattutto per chi abita nelle fredde città del nord.

Ecco, allora, che se da un lato l’estate ci permette di liberare i piedi, dall’altro dobbiamo anche mostrarli belli e sani. Senza nulla togliere all’importanza della pedicure, possiamo prenderci cura dei nostri piedi e dei nostri talloni anche a casa e in maniera alternativa. Infatti, è incredibile come avere talloni e piedi belli e in salute con gli alimenti casalinghi suggeriti dai nostri Esperti.

Sfatiamo il tabù del pensiero femminile

Cominciamo col dire che prendersi cura di piedi e talloni non è più una prerogativa esclusivamente femminile. Sono, infatti, moltissimi gli uomini che d’estate portano sandali e scarpe aperte. Motivo per il quale si prendono cura anche dell’estetica dei propri piedi. Anche tutti coloro che fanno sport, sacrificando molto spesso la libertà dei propri piedi, sanno quanto sia importante prendersene cura.

Il primo trattamento che suggeriamo arriva proprio dall’esperienza di chi fa sport e prevede di fare un pediluvio con:

1 litro di acqua tiepida;

30 ml di olio di cocco;

90 ml di aceto di mele.

Volendo, per un’ulteriore disinfezione del piede, aggiungere anche una goccia di limone. Il top per idratare, ammorbidire e disinfettare i piedi con un’unica soluzione.

È incredibile come avere talloni e piedi belli e in salute con gli alimenti casalinghi

Chi ha giocato a calcio o ha fatto sport di squadra sa che nello spogliatoio ci sono sempre tante banane. Se pensiamo che siano solo da mangiare, sbagliamo. Proviamo a prendere una banana, tritandola e mettendola sui talloni e sulle parti screpolate dei piedi. Avvolgiamo, quindi, con della pellicola e lasciamo riposare per un quarto d’ora. Poi sciacquiamo e usiamo una semplice crema per mantenere la morbidezza acquisita.

Se noi europei usiamo la banana, gli americani dell’hockey e della pallacanestro, i cui piedi sono letteralmente imprigionati, usano il loro burro d’arachidi. La procedura è la stessa della banana, aggiungendo magari un po’ di miele al burro e mantenendolo più morbido possibile. Manteniamo l’impacco per una ventina di minuti e ritroveremo i piedi morbidi come quelli di un bambino.

