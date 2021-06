In Borsa a Milano sono ore delicate. Il mercato sta vivendo da qualche seduta una fase di debolezza da cui non riesce a risollevarsi. I motivi sono interni ma sono anche favoriti dal contesto internazionale. Vediamo cosa potrebbe accadere nelle prossime sedute alla Borsa di Milano a partire dalla giornata di oggi.

Ieri dall’India è arrivata una notizia negativa che ha affossato tutti i listini e ha spinto gli operatori a vendere. In apertura, con le Borse in rialzo, una notizia bomba piomba improvvisa sulle Borse e gli investitori reagiscono così, vendendo a piene mani. In India i medici hanno scoperto una nuova variante del Covid, ribattezzata Delta Plus, che hanno definito preoccupante.

Basta che accada questo a Piazza Affari per scatenare una reazione a catena

In Italia l’economia manda segnali incoraggianti. Inoltre ieri l’UE ha dato il via libera per il nostro Paese alla prima tranche di aiuti del Recovery Fund. In Parlamento il Premier Draghi ha fatto sfoggio di ottimismo dichiarando che ci sono chiari segnali di miglioramento della crescita economica. Eppure la Borsa non riesce a risalire. Ma anche un altro importante indicatore non va nella direzione corretta. Lo spread, il differenziale tra rendimenti dei titoli di Stato decennali italiani e tedeschi, è risalito oltre 110 punti, chiudendo a 112.

Gli operatori internazionali non sembrano del tutto convinti della potenzialità rialziste del nostro listino. Gli investitori non stanno puntando con forza sulla nostra Borsa e questo impedisce ai prezzi di salire. Con l’arrivo dell’estate e con gli scambi che si ridurranno, a Piazza Affari nuovi segnali di debolezza possono provocare una nuova fase ribassista dei prezzi.

L’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha in quota 25.000 punti un supporto determinante. Se i prezzi scenderanno stabilmente sotto questo livello, in Borsa a Milano arriveranno le vendite. Basta che accada questo a Piazza Affari per scatenare una reazione a catena. Alle vendite subentreranno altre vendite e la riduzione dei volumi, tipica dei mesi estivi, favorirà i cali. Ecco perché Piazza Affari è in bilico e questa settimana rischia il crollo. Sia oggi che nell’ultima seduta della settimana, il Ftse Mib non deve chiudere sotto i 25.000 punti. Se l’indice avrà la forza di risalire sopra 25.200 punti, i prezzi potranno spingersi fino a 25.400/25.500 punti ed allontanare l’imminente pericolo.

Approfondimento

Questa l’analisi multidays e il punto sui mercati internazionali dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.