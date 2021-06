Una delle principali mete di vacanze estive, ideale per chi ha voglia di divertirsi e rilassarsi. Quest’isola rinomatissima, non lontana dall’Italia, è una delle mete preferite soprattutto dagli italiani per il mare cristallino e la sabbia bianca.

Bella e affascinante, ricca di tradizioni culturali tramandate da Romani, Mori, Cattolici ed attrattive turistiche come la sua bellissima cattedrale. Palma di Maiorca è un’isola tutta da scoprire soprattutto in estate per le sue spiagge eccezionali.

Una vacanza da sogno su un fazzoletto di terra circondato dall’acqua cristallina

Palma di Maiorca, la regina delle Baleari offre molte attrattive. A partire dal caratteristico centro storico ricco di negozi per chi ama fare acquisti, vari bar e locali per un aperitivo o per fermarsi a cena.

Da non perdere è il Palazzo Reale dell’Almudaina, una residenza dei Re spagnoli utilizzata per eventi e cerimonie. Un esempio di architettura moresca si trova nelle rovine dei Bagni Arabi, circondate da un tranquillo giardino .

La Cattedrale gotica di Santa Maria de Palma, è uno dei posti più visitati e apprezzati dell’isola grazie anche alla sua posizione sopra una scogliera sul mare e non solo. Ben 43 metri di cupola e molte guglie, torrette e vetrate che con i raggi del sole di giorno regalano effetti scenografici.

Inoltre all’interno sono ben visibili varie strutture di valore come il baldacchino fino al reliquario che conterrebbe alcuni frammenti della Croce di Cristo.

Anche il Castello di Bellver è una struttura gotica, una delle poche in Europa a forma circolare. Da qui è possibile godere di una meravigliosa vista su tutta la città e sul porto ed è possibile visitare il museo storico cittadino all’interno del castello.

Mare cristallino e sabbia bianca di quest’isola rinomatissima non lontana dall’Italia

Un isola perfetta per tutte le fasce d’età. Relax e divertimento sono le offerte turistiche di questa eccezionale location da visitare. Bar, discoteche sul lungomare per chi ha intenzione di divertirsi e scatenarsi nella movida notturna. Mentre relax, escursioni e varie iniziative locali sono perfette per un pubblico adulto.

Le escursioni più gettonate sono quelle alle Grotte di Hams, le Grotte di Genova, le Grotte di Artà e le Grotte di Campanet. Mentre alle Grotte del Drago vengono svolte molte le iniziative come i concerti di musica classica.

Ovviamente non possono mancare le meravigliose spiagge di sabbia bianca, sottile e acqua cristallina tra cui la più estesa St Arenal, per ben circa 4 chilometri. Altre spiagge altrettanto belle e rilassanti sono quelle di Cala Mayor, Cala Estancia, Can Pastilla e Es Trenç. Su queste bellissime spiagge è possibile rilassarsi o anche scatenarsi dal tramonto fino all’alba nei vari lidi e locali vicini.