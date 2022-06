Nelle vette più alte dei prodotti gastronomici che ci hanno resi famosi nel Mondo, si contendono da sempre il primato pasta e pizza. Se però della pasta siamo più esperti in quanto portata cucinata praticamente tutti i giorni, non sempre può dirsi la stessa cosa della pizza.

Questo goloso impasto, infatti, viene più spesso consumato in pizzeria o al ristorante pensando che senza il fantomatico forno a legna sia impossibile prepararla. Di seguito vedremo che non è affatto così. Ecco perché per gli amanti della pizza napoletana, è impossibile non conoscere questi segreti.

Impasto impeccabile

Prima di parlare dei metodi di cottura è necessario fare una rapida panoramica sull’impasto, in particolare sulla farina. È importante scegliere una farina che abbia un contenuto di glutine che possa rendere l’impasto elastico e consistente e che possa formare una maglia glutinica più resistente. Per questa ragione meglio orientarsi sulla farina 0 rispetto alla 00.

1 kg farina 0;

700 g di acqua;

2 g lievito;

20 g sale;

30 g olio.

Divideremo l’acqua in 2 parti. Nella prima scioglieremo il sale e nella seconda il lievito. Mettiamo la farina in un contenitore per poi versarvi l’acqua con il sale, quella con il lievito e in ultimo l’olio. Impastiamo fino a quando non vedremo più farina sparsa per la ciotola e facciamo risposare 20 minuti coperto. Ora è il momento delle pieghe, quello che poi darà vita alla cosiddetta maglia glutinica. Ripieghiamo l’impasto su se stesso più volte per poi trasferirlo in un ampio recipiente e lasciamo riposare per un’ora a temperatura ambiente.

Impossibile non conoscere questi segreti per fare la pizza napoletana in casa buona come in pizzeria usando il forno

Trascorso questo tempo di riposo, possiamo trasferire l’impasto in frigo dove dovrà riposare altre 18 ore. Al termine delle 18 ore taglieremo i panetti che dovranno riposare per altre 4 ore a temperatura ambiente. Dopo questa lunga attesa siamo pronti alla cottura.

Stendiamo l’impasto della pizza partendo dal centro e senza mai toccare il cornicione. A questo punto riscalderemo il forno alla massima potenza in modalità grill nel quale termineremo la cottura. La prima parte infatti sarà in padella, sulla quale metteremo la pizza condita leggermente con pomodoro. Durante questa operazione ricordiamo sempre di tenere un coperchio sulla padella per favorire l’effetto forno.

Quando la parte inferiore sarà croccante, aggiungiamo mozzarella e basilico e trasferiamo la pizza nel forno in modalità grill per conferire la colorazione bruna alla crosta.

Al termine di questa operazione avremo ottenuto una perfetta pizza buona come in pizzeria da gustare con gli amici, magari con qualche alternativa rispetto alla solita birra.

Lettura consigliata

Spaghetti alle vongole stellati con questi segreti da chef per renderli cremosi come al ristorante